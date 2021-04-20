الصحة العالمية تتوقع سيطرة عالمية على كورونا خلال شهور .. وتنتقد «قومية اللقاحات»

■ كندا تمدد خطة تحفيزية وسط موجة ثالثة

■ أميركا تمنح 211.6 مليون جرعة لقاح

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إن بإمكان العالم السيطرة على جائحة كورونا (كوفيدـ19) العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل.

وحلت جريتا تونبرج ناشطة تغير المناخ ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحفي من السويد موجهة انتقادا لاذعا إلى “قومية اللقاحات” وقالت إنه من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سنا في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.

وقال تيدروس “لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف”.

ومع ذلك عبر تيدروس أيضا عن قلقه من “المعدل المرعب” الذي ينتشر به كوفيد-19 بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاما والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

ومضى قائلا “مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون وفاة، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني وفاة، وثلاثة أشهر لنصل إلى ثلاثة ملايين وفاة”. وقالت تونبرج إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من كوفيد-19، تلقى واحد فقط من بين أكثر من 500 في الدول الأشد فقرا جرعة لقاح. وأضافت “قومية اللقاحات هي ما تدير توزيع اللقاحات”. إلى ذلك سجلت وزارة الصحة المصرية 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة، مقارنة مع 850 حالة إصابة و44 وفاة في اليوم السابق.

وفي موسكو تم الإعلان عن تسجيل 8164 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 1996 في موسكو، ليرتفع مجمل الإصابات على مستوى روسياإلى أربعة ملايين و718854 حالة.

كما سجلت السلطات 379 وفاة أخرى جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 106307.

في غضون ذلك كشفت كندا عن خطة بقيمة 101.4 مليار دولار كندي مع تعهدات إنفاق موزعة على ثلاث سنوات، وقالت إنها ستمدد المدفوعات المرتبطة بكوفيد-19 وستنفذ أيضا برنامجا لرعاية الأطفال وستتصدى لتغير المناخ، والإنفاق الهادف لتعزيز النمو الاقتصادي من المرجح أيضا أن يحظى بقبول شعبي لدى الناخبين قبيل انتخابات متوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وفي واشنطن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية منحت نحو 211.6 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا حتى صباح أمس. وأضافت أن أكثر من 132 مليونا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل بينما تجاوز عدد الحاصلين على جرعتين 85 مليون فرد. وأوضحت المراكز أن الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر-بيونتيك، ومودرنا، وجونسون آند جونسون.