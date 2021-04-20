قلق أممى تجاه الأوضاع الإنسانية فى إقليم تيجراى

وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أكدت أن تدمير المرافق الطبية ومستشفى الولادة والأطفال، وإتلاف معدات الأشعة والأكسجين وسائر المعدات الطبية وأقسام الجراحة وغرف العمليات، وتدمير مرافق المياه والصرف الصحى، ما يجعل من المستحيل تطبيق إجراءات الوقاية من كوفيد 19 الذى تفشى.
وأوضح المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إيلدر، أن الأعداد الكبيرة من النازحين فى ظل هذه الظروف المزرية يمثل قنبلة موقوتة مع اقتراب موسم الأمطار الشهر القادم، ما يهدد بتفشى الأمراض الأخرى مثل الكوليرا.
وأدان المتحدث ما يتعرض له الأطفال والنساء من انتهاكات بما فى ذلك الإغتصاب والعنف الجنسى المروع والمحير، مشيرًا إلى إرتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال الذين كانوا قبل هذه الأزمة يحتاجون مساعدات منقذة للحياة.
ودعا إلى توفير التمويل الإنسانى للأزمة فى تيجراى، حيث لا يتوافر سوى 50% من ميزانية العمليات هناك والبالغة 47.6 مليون دولار.
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