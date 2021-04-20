مصرع شخص وإصابة 2 فى إطلاق نار بنيويورك

جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم إن حالة المصابين فى الحادث لم تتضح حتى الآن فيما أفادت الشرطة بأنهما نُقلا إلى المستشفى. وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به استخدم "مسدساً صغيرًا" فى إطلاق النار على زملاء العمل فى مكتب المدير بالطابق العلوى من المبنى.

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