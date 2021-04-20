رابط تسجيل سلفة الضمان الاجتماعي عبر موقع ssc.gov.jo وخطوات التسجيل 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يعرض موقع “مصر فايف” رابط تسجيل سلفة الضمان الاجتماعي للتمكن من تسجيل الدخول إلكترونياً بالقرض المُقدم من مؤسسة “الضمان” في الأردن، وقد فعّلت المؤسسة رابط الحصول على السلف المُقرر رهبةً من ازدحام المواطنين في مكاتب التسجيل، نظراً لتفشي فيروس كورونا . خطوات تسجيل سلفة الضمان الاجتماعي 2021 أولاً : ابحث عن مؤسسة الضمان الإجتماعي العامة . ثانياً : اضغط على الرابط الآتي هنا لتسجيل الدخول مُباشرةً . ثالثاً : بعد ذلك سوف يُدخلك الموقع إلى الحساب الشخصي للمُستفيد . رابعاً : ابحث في أحد القوائم عن ” خدمات التقاعُد ” ثم أُنقر عليها . خامساً : ادخُل إلى الخدمة الخاصة بــ ” سُلفة التقاعُد ” . سادساً : سينتقل البرنامج إلى الصفحة التالية تلقائياً . سابعاً : ادخل البيانات والمعلومات الخاصة بالسُلفة . ثامناً : اكتب نوع السُلفة المُرادة، وعدد الأقساط التي سوف يتم سدادها، وقيمة القسط الشهري . تاسعاً : حدد الطريقة الخاصة باستلام السُلفة . عاشراً : حمل جميع المُستندات الخاصة بــ “سُلفة التقاعُد”. أخيراً انقر على زر “التقديم”. سوف يظهر أمامك رسالة مضمونها ” طلبك قيد المُراجعة الآن”. كيفية صرف سلفة التقاعُد 2021 بعد أن قدمت طلب سُلفة التقاعُد ستجد أن طلبك قيد المُراجعة .

إذا قَبُل الطلب سوف تظهر أمامك رسالة نصية على هاتفك الجوال تُفيد بتحويل المبلغ المطلوب بحساب التقديم للتمكُن من صرفه.

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