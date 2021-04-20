كيفية فتح واعتماد حساب زود الادخاري بنك التنمية الاجتماعية وبنك الإنماء بأسهل طريقة، بعد تقديم طلب قرض عن طريق بنك التنمية الاجتماعية سيكون عليك الإشتراك في النظام الادخاري وفتح حساب زود، وهو برنامج ادخاري يختص بعُملاء بنك التنمية الاجتماعية من الحاصلين على القروض الاجتماعية التي يوفرها البنك، حيث يعمل حساب زود على مساعدتهم في إدخار مبلغ شهري لديهم لتحقيق أهدافهم المُستقبلية في القريب العاجل ﻣﻦ خلال ﺧﻄﺔ ادﺧﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ، وكثير من المواطنين لا يعلم طريقة الاشتراك في برنامج زود واعتماد الحساب من بنك التنمية الاجتماعية، لذا فسوف نقدم لكم اليوم شرح مُبسط بالخطوات لطريقة فتح واعتماد حساب زود الادخاري بنك التنمية الاجتماعية وبنك الإنماء.

فتح حساب زود الادخاري بنك الإنماء

بعد أن تقوم بتقديم طلب على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية، سيقوم البنك بإرسال رسال نصية على جوالك يخبرك بضرورة قيامك بفتح حساب زود الادخاري عبر الموقع الالكتروني الخاص ببنك الإنماء، وذلك في فترة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ طلب التمويل الاجتماعي، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية سوف يقوم بإلغاء طلبك في حالة أنك لم تقم بفتح الحساب الادخاري في مصرف الإنماء، ومن ثم إدخال الآيبان الادخاري واعتماده في موقع التنمية الاجتماعية كخطوة أساسة لتجنب إلغاء طلب التمويل.

ولكي تتمكن من فتح حساب زود الادخاري فإن الخطوة الأولى التي عليك القيام بها هي التوجه إلى الموقع الخاص بمصرف الإنماء، ثم اختيار خدمات الإنماء للأشخاص وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في بنك الإنماء عبر إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور، ثم قم بكتابة رمز التحقق المرسل على جوالك لإتمام عملية تسجيل الدخول، وفي حالة إذا لم تقم من قبل بفتح حساب في مصرف الإنماء عليك الضغط على إضافة مُستخدم جديد وتعبئة البيانات.

اعتماد الآيبان الادخاري في بنك التنمية الاجتماعية

في قائمة بنك الإنماء ستجد أيقونة لفتح حساب زود الادخاري عليك الضغط عليها، ثم يتم إضافة جميع بياناتك اللازمة للاشتراك في برنامج زود مع التأكد من ملء كافة الخانات وإضافة البيانات بدقة، وبعد فتح حساب زود الادخاري سيكون عليك نسخ الآيبان الادخاري ثم وضعه في حسابك في بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقوم البنك بالتأكد من صحة الأيبان الادخاري واعتماده، وفي خلال ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام سيتم وصول مبلغ القرض الاجتماعي إلى حسابك في البنك.

وبذلك سوف يتطلب منك فتح الحساب الادخاري لدى بنك الإنماء كشرط أساسي للموافقة على طلبك، وسواء كنت من المتقدمي للحصول على قرض الزواج أو تمويل الأسرة أو كنف الخاص بالمطلقات والأرامل، فسوف يتطلب منك إدخال رقم حساب الىيبان الادخاري الخاص ببرنامج زود والذي قمت بفتحه لدى مصرف الإنماء، وذلك هو الإجراء الأخير قبل الموافقة على أي برنامج تمويل اجتماعي من بنك التنمية.