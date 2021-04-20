موعد مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الأسباني الجولة 31 القادمة الخميس والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الأسباني والقنوات الناقلة والمعلقين، يبحث الكثير من عشاق النادي الكاتلوني ومتابعي كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة برشلونة وخيتافي القادمة يوم الخميس القادم الموافق يوم 22 إبريل 2021، وستقام المباراة في إطار الجولة الحادية والثلاثون 31 من ضمن منافسات الدوري الأسباني، تابعوا معنا في موقعكم ثقفني لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الأسباني

ستقام المبارة بين النادي الكاتلوني وخيتافي في الدوري الأسباني يوم الخميس القادم 22/4/2020، والتي ستقام في المواعيد التالية:

الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش وموريتانيا.

الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا.

الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الرياض والدوحة والبحرين.

الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي والمعلق

وسيتم إذاعة المباراة القائمة بين برشلونة وخيتافي على قنوات بين سبورت Bein Sports Premium 1 HD، ستكون المباراة بتعليق المعلق الكبير القطري يوسف السيف.

كما إن المباراة ستذاع على قنوات أخرى غير Bein Sports حيث ستذاع المباراة على القناة الإسبانية La Liga TV Bar، وستذاع أيضا على قناة Bein Sports Connect الموجودة على الإنترنت، وقناة TV 2 Sport X HD، وقناة C More Max HD.

وستقام المباراة على ملعب برشلونة الشهير “كامب نو” مما سيجعل حظوظ برشلونة أكبر بالفوز بالمباراة القادمة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

وسيدخل برشلونة المبارة القادمة بالجولة ال31 من الدوري الإسباني وهو يحتل المركز الثالث بالدوري برصيد 65 نقطة، حيث لعب النادي الكاتلوني 30 مباراة بالدوري حتى الآن وفاز ب20 مباراة منها، وتعادل في 5 مبارايات، وخسر في 5 مبارايات.

وفي الجانب الآخر فإن نادي خيتافي فإن النادي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، وقد لعب 31 مباراة فاز في 7 مباريات منها، وتعادل في 10 مباريات وخسر في 14 مباراة.

ويتصدر ترتيب الدوري الأسباني نادي أتليتكو مدريد برصيد نقاط 70 نقطة، وفي المركز الثاني النادي الملكي ريال مدريد برصيد 67 نقطة، والمركز الرابع بعد برشلونة نادي إشبيلية برصيد نقاط 64 نقطة في الدوري الإسباني.

وسيدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية للفوز، وهذا بعد فوز برشلونة في نهائي كأس ملك اسبانيا الماضية، والتي فاز بها على أتليلتك بلباو بأربع أهداف مقابل لا شيء.