شروط تعديل المهنة في الإقامة بالسعودية والرسوم المقررة لتغيرها، يضطر عدد من الوافدين بالسعودية تغيير المهنة لأسباب كثيرة، قد يأتي الوافد بمهنة تختلف عن المهنة التي يمارسها في عمله بالسعودية، فيجب عليه أن يقوم بتغيير مهنته حتى لا يتعرضه إلى عقوبات، فالمادة 39 من قانون نظام العمل السعودي تمنع أن يعمل الوافد لدى صاحب عمل آخر، كما أن المادة 38 تنص على أنه لا يجوز للوافد المقيم العمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويمكن الاستعلام عن تغيير المهنة للوافد برقم الإقامة من اختيار ابشر للأفراد وإدخال البيانات.

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شروط وإجراءات لتغيير المهنة في إقامة الوافدين. الإقامة للوافد يجب أن تكون مفعلة وليس منتهية. لابد من موافقة وزارة العمل علي تغيير المهنة. سداد جميع المخالفات المرورية. ويجب أن تكون المهنة الجديدة ضمن قائمة المهن المسجلة بمكتب العمل السعودي. ويكون العامل قد أتم ثلاث أشهر في المهنة الجديدة قبل تغييرها. ولابد من المقيم المراد تغيير مهنته يكون مسجلا لدي مكتب العمل.

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على أبشر أعمال. تسجيل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المرئي. ضع كلمة المرور الخاصة بك وتسجيل الدخول. الضغط على الجوازات. بعد ذلك التوجه إلى تعديل المهنة. نقوم بالتعليم على أسم الوافد الراغب في تغيير المهنة واختيار المهنة الجديدة. وأخيرا الموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة. سداد الرسوم المقررة لتعديل المهنة.

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حددت وزارة العمل رسوم تغيير المهنة ب 1000 ريال تدفع عن طريق أي من البنوك السعودية التي توفر خدمة دفع الفواتير والخدمات الحكومية، علما بأنه يتم تسديد هذه الرسوم بعد التأكد من موافقة مكتب العمل على تغيير مهنة الوافد، وقد يتبادر إلى ذهن المقيم الذي يريد تغيير مهنته من يتحمل نفقات تغيير المهنة، فإذا كان تغيير المهنة اختيار شخصي خاص بالمقيم فهو من يتحمل الرسوم غالبا، أما إذا كانت الشركة مجبرة على تغيير المهنة فهي من تتحمل الرسوم.