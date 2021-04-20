خطوات التسجيل في الوظائف الإدارية لوزارة التعليم 1442

التسجيل في الوظائف الإدارية لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأني يقومون بعملية التسجيل في هذه الوظائف التي قامت الوزارة بالإعلان عنها لجميع الخريجين من الجامعات السعودية.التسجيل في الوظائف الإدارية لوزارة التعليم
قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عبر الموقع الإلكتروني لها علي شبكة الأنترنت عن توافر العديد من الوظائف الإدارية المختلفة في العديد من التخصصات في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، وقد صرحت الوزارة علي إن التقديم سيكون عن طريق منصة جدارة للوظائف علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التسهيل علي المتقدمين.شروط التسجيل في وظائف وزارة التعليم
صرحت الوزارة بأن هناك العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم في هذه الوظائف، حيث تتلخص تلك الشروط في النحو التالي:-
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- يجب إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة البكالريوس من أحدي الجامعات في المملكة.
- إن لا يكون يعمل في وظائف أخري في القطاع العام أو الخاص.
- أذا كان حاصل علي شهادة من خارج المملكة العربية السعودية يجب تقديم شهادة المعادلة.
- إن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم علي هذه الوظيفة.
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بها وذلك لأن تتمكن من التقديم في هذه الوظائف، حيث تتلخص الخطوات في السطور التالية:
- زيارة موقع منصة جدارة علي شكبة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار من القائمة الجانبية الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك تقوم باختيار الوظيفة المتاحة لك بناء علي التخصص الدراسي.
- تكتب البيانات الشخصية لك في الأماكن المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات المؤهل الدراسي.
- إدخال بيانات السيرة الذاتية لك والمهارات.
- تحديد محل الإقامة ثم كتابة عنوان المنزل بالتفصيل.
- مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.
- الضغط علي زر التقديم في الوظيفة.
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التسجيل في الوظائف الإدارية لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأني يقومون بعملية التسجيل في هذه الوظائف التي قامت الوزارة بالإعلان عنها لجميع الخريجين من الجامعات السعودية.التسجيل في الوظائف الإدارية لوزارة التعليم
قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عبر الموقع الإلكتروني لها علي شبكة الأنترنت عن توافر العديد من الوظائف الإدارية المختلفة في العديد من التخصصات في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، وقد صرحت الوزارة علي إن التقديم سيكون عن طريق منصة جدارة للوظائف علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يتم التسهيل علي المتقدمين.شروط التسجيل في وظائف وزارة التعليم
صرحت الوزارة بأن هناك العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم في هذه الوظائف، حيث تتلخص تلك الشروط في النحو التالي:-
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- يجب إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة البكالريوس من أحدي الجامعات في المملكة.
- إن لا يكون يعمل في وظائف أخري في القطاع العام أو الخاص.
- أذا كان حاصل علي شهادة من خارج المملكة العربية السعودية يجب تقديم شهادة المعادلة.
- إن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم علي هذه الوظيفة.
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بها وذلك لأن تتمكن من التقديم في هذه الوظائف، حيث تتلخص الخطوات في السطور التالية:
- زيارة موقع منصة جدارة علي شكبة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- اختيار من القائمة الجانبية الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك تقوم باختيار الوظيفة المتاحة لك بناء علي التخصص الدراسي.
- تكتب البيانات الشخصية لك في الأماكن المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات المؤهل الدراسي.
- إدخال بيانات السيرة الذاتية لك والمهارات.
- تحديد محل الإقامة ثم كتابة عنوان المنزل بالتفصيل.
- مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.
- الضغط علي زر التقديم في الوظيفة.
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