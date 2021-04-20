إعفاء مصرف الراجحي من دفع باقي الأقساط لجميع المقترضين 1442/2021

إعفاء مصرف الراجحي؛ حيث يُقدم مصرف الراجحي السعودي جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة أيضاً، فقد يٌقدم البنك خدماته بطريقة مباشرة عن طريق البنك أو يقدمها إلكترونياً عبر الإنترنت، ومن أهم خدمات مصرف الراجحي خدمة إعفاء المقترضين من دفع أقساط التمويل، وهذا ما نتناوله معكم زوار موقعنا الكرام عبر موقعنا هذا وفي ذلك المقال مع توضيح الشروط اللازمة وأهم المستندات المطلوبة للحصول علي الإعفاء.

إعفاء مصرف الراجحي

يتساءل الكثير من مقترضين بنك الراجحي السعودين عن أهم بنود الإعفاء المٌقدم من المصرف للعملاء، وما الشروط اللازمة للحصول علي ذلك الإعفاء، فمن المعروف أن مصرف الراجحي يسقط القرض علي العميل الذي حصل علي التمويل من البنك في حالة إذا جاء أجله لا قدر الله تعالي ولكن ذلك الشرط لا يتوفر علي جميع حالات الوفاة، فقد يتم إستثناء حالات محددة كاحالات الإنتحار وغيره، وهما كالأتي:

الإنتحار أ إيذاء العميل نفسه بأي صورة. الموت نتيجة تعاطي المخدارات والكحول. حدوث الوفاة نتيجة حادث أثناء تدريب رياضي أو سباق سيارات وسباق الخيل والمسابقات التي تشبه ذلك. الموت نتيجة طبيعة العمل للعميل. الموت نتيجة كارثة طبيعية أو كارثة بشرية كالحرب والعدوان أو نتيجة اشعاع نووي. الوفاة نتيجة حكم قضائي (الإعدام).

رقم الهوية الشخصية الخاصة بالعميل الحاصل علي التمويل. اسم العميل الحاصل علي التمويل رباعي. الحفيظة (رقم، مصدر، تاريخ). رقم العقد. أسماء الشركاء في التمويل. اسم المتقدم لطلب الإعفاء ورقم الهاتف الجوال.

خطوات الحصول علي خدمة مصرفية من خدمات الراجحي

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي.

تقديم صورة من الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة للمقيم.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي وخطاب من جهة العمل يشمل نوع العمل والراتب الشهري.

التقدم علي الخدمة التي تريدها مع إمكانية الإستفسار عن ذلك الخدمة قبل الحصول عليها أو الإستعلام عن باقي الخدمات، كما يمكنك استخدام الحاسبة لمعرفة القيمة التقديرية للقروض المتعددة والأقساط التي سيتم الجدولة علييها، ومعرفة أيضاً الأقساط المتبقية لك.

المستندات المطلوبة من أجل الحصول علي إعفاء الراجحي