أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار والأجواء الحارة

الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار والأجواء الحارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، والأجواء الحارة على الصحارى والهضاب الداخلية وأجزاء من المحافظات الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم إلى استمرار الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من لحج جنوباً وحتى صعده شمالاً .
وحسب المركز قد تمتد الأمطار شرقاً إلى الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الجبلية المقابلة لها من المهرة شرقاً إلى لحج غرباً.
وذكر أن الأجواء الحارة ستستمر نهاراً على الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت ، شبوة، مأرب و الجوف وأجزاء من المحافظات الساحلية .
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الساحلية من الأجواء الحارة .
وأوضح المركز أن أمطاراً متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية هطلت على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.
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