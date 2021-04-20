أخبار اليمن : القطاع النسائي بالمؤتمر يعزي الاشموري بوفاة عمها

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القطاع النسائي بالمؤتمر يعزي الاشموري بوفاة عمها

بعث القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذة تهاني الأشموري عضو الأمانة العامة رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيميه في وفاة عمها الحاج على أحمد الأشموري. القطاع النسائي بالمؤتمر يعزي الاشموري بوفاة عمهابعث القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذة تهاني الأشموري عضو الأمانة العامة رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيميه في وفاة عمها الحاج على أحمد الأشموري. وفي برقية العزاء ، عبر قطاع المرأة في المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وصادق المواساة للأستاذة تهاني الاشموري وكافة آل الاشموري بهذا المصاب الجلل. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. " إنا لله وإنا إليه راجعون"



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