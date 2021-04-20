المنافسة تشتعل.. من يحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟

يتابع محبو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "بشغف كبير" اشتعال المنافسة للموسم الكروي الجاري 2020-2021، حيث يواجه الهلال حامل اللقب منافسة شرسة مع الشباب والاتحاد ويبدو أن مسألة حسم اللقب لن تصبح سهلة على الزعيم لا سيما هذا العام.

ويحتل الهلال حامل لقب الدوري السعودي قمة ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة حيث خاض الزعيم 25 مباراة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، نجح في الفوز في 14 لقاء وتعادل 6 مواجهات بينما تلقى الفريق الأزرق الخسارة 5 مناسبات.

وفي الترتيب الثاني، يلاحق الهلال منافسه الشرس فريق "الشباب" الذي يمتلك نقص الرصيد من النقاط "48"، من إجمالي 25 مواجهة بالبطولة تحقق الفوز في 14 لقاء والتعادل في 6 مناسبات وحضرت الهزيمة في 5 مرات.

ولم تقف المنافسة عند الهلال والشباب فحسب، حيث يأتي الاتحاد في الترتيب الثالث برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين فقط عند أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يأتي فريق التعاون في الترتيب الرابع للمربع الذهبي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وفي جعبته 41 نقطة.

من يحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟

ويبحث موقع "دوت الخليج" اشتعال المنافسة هذا الموسم على وجه التحديد بقمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يحمل الهلال لقب الموسم الماضي وهو التتويج السادس عشر له، ولكن التنافس حتى الجولة السادسة والعشرين أظهرت أن مهمة الزعيم لن تكون سهلة هذا الموسم.

ويوضح عاطف الأحمدي الإعلامي السعودي أسباب اشتعال المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، مبديا عدة آراء توضح الاختلاف بين بطولة الموسم الجاري وغيرها من المواسم.

ويقول عاطف الأحمدي: "شيء جميل عملية التنافسية التي نوجدت هذا الموسم في الدوري السعودي، لاحظنا خلال الأربعة مواسم السابقة أن التنافس يكون بين فريقين على أقصى تقدير، هناك متغيرات فالهلال مستواه ثابت ومرة ينافسه الأهلي ومرة أخرى ينافسه الاتحاد".

ويكمل الإعلامي السعودي حديثه بشأن منافسه الموسم الجاري في الدوري السعودي: "الجميل في هذا الموسم أن هناك أكثر من فريق ينافس على لقب الدوري، نحن نتحدث عن الهلال والاتحاد والشباب وأيضا التعاون كلهم ينافسون".

ويردف الأحمدي: " التنافس مشروع ولكن من وجهة نظري أعتقد أن أقرب فريقين للقلب وهما يمتلكان الحظوظ والقدرة على التحقيق الهلال والشباب وأرى أن لقاء الهلال والشباب المقبل سيكون هو الفيصل في عملية حسم اللقب".

وبشأن مستوى الشباب يوضح: "أعتقد أن الشباب أكثر الفريق استقرارا ودافعية، كما أنه يملك المقومات المناسبة لعملية الوصول لحصد اللقب، من لاعبين أصحاب خبرات وجودة عالية مثل بانيغا، مارتينيز، حتى المهاجم النيجيري ايغالو لذا فإن الشباب هو أقل الفرق تضررا من مسألة جائحة كورونا وأكثر الفرق استعدادا لعملية تحقيق اللقب".

ويتم عاطف الأحمدي تصريحاته بشأن مستوى الهلال: "الأوضاع الفنية التي يمر بها الهلال والتذبذب الموجود على المستوى الفني بالإضافة إلى الإصابات مثل سالم الدوسري وهو من أميز اللاعبين داخل الفريق، كلها عوامل أثرت على الهلال، وأعتقد أن هذا التأثر قد يكون سببا في ضياع اللقب بالإضافة إلى مشاركة الفريق في دوري أبطال أسيا والإرهاق البدني، لذا أعتقد أن أقرب الفرق لتحقيق اللقب هو الشباب".