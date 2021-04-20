مقتل شخص على الأقل وإصابة إثنين بإطلاق نار فى لونج آيلاند

جدة - نرمين السيد - ذكرت تقارير إعلامية، أن حادث إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء، فى أحد متاجر السلع الغذائية بجزيرة لونج آيلاند، بولاية نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين.





وذكرت شبكة NBC أن إطلاق النار وقع فى متجر "ستوب آند شوب" للسلع الغذائية فى وست هامبستيد. وبحسب "روسيا اليوم"، كشفت الشرطة أن رجلا يرتدى ملابس سوداء توجه إلى مكتب فى الطابق العلوى من المتجر وأطلق النار على ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهم قبل أن يفر من مكان الحادث. وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن غابرييل ديويت ويلسون البالغ من العمر 30 عاما، كونه المشتبه به فى إطلاق النار.

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