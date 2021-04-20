إيطاليا ترصد 12074 إصابة و390 وفاة جديدة بفيروس كورونا 

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، 12074 إصابة و390 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12074، مقابل 8864 الاثنين، ليصل العدد العام إلى مستوى 3891063 حالة، بينها 482715 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 390 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 316 حالة في بيانات الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 117633 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3290715 شخصا بعد رصد 22453 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.