كيفية الحصول على قرض بنك التسليف بكل سهولة

قرض ثاني من بنك التسليف 1442 وأهم الشروط وخطوات الحصول عليه، قرض ثاني من بنك التسليف 1442 فهو واحد من أشهر البنوك في المملكة السعودية التي تحرص على أن تقوم بتقديم الكثير من الخدمات المتميزة والتي يحتاج لها المواطن في تلك الفترة العصيبة، ويتم منح القرض للعملاء تحت عدة شروط مختلفة لابد من أن تكون موجودة في كل شخص حتى يكون السهل الحصول عليه.

قرض ثاني من بنك التسليف 1442

يساند هذا القرض الكثير من الأسر في المملكة السعودية على سد احتياج معيشتهم والحصول على حياة أفضل بسبب الظروف الاقتصادية التي أصابت كثير من دول العالم ومن ضمنها المملكة السعودية لتفشي فيروس كورونا، وقد قام بنك التسليف بتقديم قرض ثاني لجميع المواطنين الذين يجب أن يتوافر بهم عدة شروط.

شروط الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف 1442

هناك عدة شروط يجب أن يتم توافرها بالأشخاص الراغبين في الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف تتمثل في التالي:

يجب على الشخص المتقدم للحصول على القرض أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن لا يمتلك الشخص المتقدم للحصول على القرض أي مشروع.

لابد من أن يكون الدخل الشهري له أقل من 2000 ريال سعودي.

لابد من أن يقوم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة.

كما يجب أن يوجد كفيل أو ضامن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمره أكبر من 21 عام وأن لا يزيد عن 70 عام.

لابد من أن يقدم أوراق تضمن سداد قيمة أقساط القرض الجديد.

أما قرض الزواج فيسمح به الحصول على القرض بحالتين فقط وهما في حال وفاة الزوجة الأولى أو طلاقها.

شروط عامة لقرض الأسرة مقدمة من بنك التسليف

يهتم بنك التسليف كثيراً بمساعدة الأسر ومحدودي الدخل في المملكة السعودية تضمن الآتي: