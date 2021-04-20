تعرف على كيفية تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية أحدث إصدار

لعبة ماين كرافت من الألعاب التي حصلت على إعجاب كبير من طلاب المملكة العربية السعودية، فمن خلال تحميل اللعبة تمكن الطلاب من تعلم البرمجة ولذلك جئنا إليكم اليوم لكل نذكر كل شيء يدور حول لعبة ماين كرافت التعليمية.

ماين كرافت التعليمية

لعبة ماين كرافت تعتبر من الألعاب المميزة التي تساعد الطلاب على حل مشاكلهم المختلفة، حيث أنها توفر إليهم بيئة رقمية جيدة يشارك فيها أكثر من 115 دولة من أنحاء العالم:

كما أنها تساعد في الاستكشاف والتعلم الرقم، وهي مناسبة لكافة الفصول الدراسية وهذا من أبرز مميزاتها، كما يوجد للعبة العديد من المميزات الأخرى وهي كالتالي:

يوجد بداخل اللعبة أكثر من 150 ساعة من الدروس الخاصة بمناهج علوم الحاسوب، ومن خلالها يمكننا تعلم العلوم الرقمية.

تساعد لعبة ماين كرافت على بناء الطلاقة الرقمية، لكي نتمكن من صناعة مستقبل رقمي بشكل أفضل.

لعبة ماين كرافت التعليمية تحقق العديد من أهداف التنمية الوطنية المستدامة.

تطور من مهارات الطلاب.

تضاعف من طاق المنافسة لدى الطلاب.

تعزز من مبدأ مشاركة كلاً من ولي الأمر والمعلم.

تغير من الصور السلبية التي هاجمت مفهوم البرمجة.

وفرت إليكم الشركة المسئولة عن لعبة ماين كرافت التعليمية ربط من خلالها يتمكن الطلاب من تحميل اللعبة مباشرة، حيث أن الإصدار الخاصة باللعبة أصبح مجاني ولا يحتاج إلى مقابل مادي نهائياً.

أما عن رابط التحميل فهو يكون.

رابط تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية