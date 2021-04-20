دوت الخليج :- أكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، أن فرق الاستكشاف رصدت مجموعات متقطعة من الجراد الصحراوي في مناطق جنوب عمان (سحاب ووادي السير و المقابلين واطراف طريق المطار ) .
وأوضحت أن هذه المجموعات قادمة من المناطق الصحراوية بسبب الرياح التي ساعدت على استمرار حركة الجراد .
وبين المجالي أنه سيتم العمل على اجراءات المكافحة ضمن اليات رش متخصصة.
وتنوه الوزارة من أن هذه المجموعات قد تكون من مناطق تم رشها سابقا، محذرة المواطنيين من لمس الجراد او جمعه حفاظا على صحتهم وحياتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجراد يصل عمّان.. وتحذيرات من الزراعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.