الجراد يصل عمّان.. وتحذيرات من الزراعة

دوت الخليج :- أكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، أن فرق الاستكشاف رصدت مجموعات متقطعة من الجراد الصحراوي في مناطق جنوب عمان (سحاب ووادي السير و المقابلين واطراف طريق المطار ) .

وأوضحت أن هذه المجموعات قادمة من المناطق الصحراوية بسبب الرياح التي ساعدت على استمرار حركة الجراد .

وبين المجالي أنه سيتم العمل على اجراءات المكافحة ضمن اليات رش متخصصة.

وتنوه الوزارة من أن هذه المجموعات قد تكون من مناطق تم رشها سابقا، محذرة المواطنيين من لمس الجراد او جمعه حفاظا على صحتهم وحياتهم.