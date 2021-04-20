البيت الأبيض: السفير الأمريكى سيعود إلى موسكو بكل تأكيد

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن السفير الأمريكى لدى روسيا، جون ساليفان، سيعود إلى موسكو، وذلك بعد أن غادرها فى وقت سابق من اليوم فى ظل تصاعد التوتر فى العلاقات بين البلدين.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، خلال مؤتمر صحفى، بحسب "روسيا اليوم"، إن ساليفان ينوى بكل تأكيد أن يعود إلى موسكو بعد زيارة أفراد عائلته ولقاء مسؤولين فى الإدارة الأمريكية.

وأشارت بساكى إلى أنها ليست على علم بأى لقاء مخطط له بين ساليفان والرئيس الأمريكى، جو بايدن، مجددة أن السفير سيعود إلى موسكو قريبا.

وفى وقت سابق من اليوم أعلن ساليفان أنه يغادر موسكو متوجها إلى بلاده، مبينا أنه يعتبر مهما التحدث مع أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الحالة الراهنة للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

كما أضاف ساليفان فى بيان أن أحد أسباب رحلته يعود إلى رغبته فى لقاء عائلته التى لم يرها أكثر من سنة.

ويأتى هذا التطور على خلفية توتر متصاعد فى العلاقات الروسية الأمريكية خاصة فى ظل فرض إدارة بايدن مؤخرا عقوبات واسعة جديدة على روسيا يوم 15 أبريل تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس، لتعلن وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الأمريكى لدى موسكو، جون ساليفان، لإبلاغه بأن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية فى ظل هذه التطورات.

وردا على هذه الخطوة أعلنت روسيا طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين مع اتخاذ عدة إجراءات أخرى، كما اعتبرت أن هناك ضرورة لأن يعمل سفيرا روسيا والولايات المتحدة فى عاصمتى بلديهما لبعض الوقت من أجل تحليل الأوضاع المتشكلة وإجراء مشاورات.

أما سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، فغادر واشنطن يوم 21 مارس للتشاور مع حكومة بلاده على خلفية تصريحات بايدن، حول نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، حيث وصفه فيها بـ"القاتل".