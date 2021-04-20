عاجل.. الجيش الليبى يحبط عملية تهريب أسلحة لدول الجوار

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الليبى أن "كتيبة سبل السلام" التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ضبطت مركبة آلية بالجنوب الليبى على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع "كلاشنكوف وإف إن"، وعدد من الخراطيش وكمية كبيرة من الذخائر، كانت مهرّبة لدول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعـم المجمـوعات الإرهابية هناك.





ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبية عن بيان الجيش الليبى، أن "دورية تابعة لكتيبة (سُبل السلام) قامت بمطاردة سيارتين، وبعد مطاردة فى الصحراء تم ضبط إحدى هذه السيارات بعد تعطلها وهروب السائق فى السيارة الثانية، حيث وجد على متنها كمية كبيرة من الأسلحة نوع “كلاشنكوف” و"إف إن" وعدد من "الخراطيش" وكمية كبيرة من الذخائر للأسلحة المذكورة. وبحسب البيان: "كان يسعى هؤلاء المهـربين لتهريب هذه الأسلحة إلى إحدى دول الجـوار لزعزة أمنها أو لدعـم المجمـوعات الإرهابية"، وعلى الفـور تمت مصادرة شحنة الأسلحة والسيارة التى تحملها.

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