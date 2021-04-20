رابط نظام نور 1442 noor.moe.gov.sa برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الطلاب

رابط نظام نور 1442،هو رابط مهم والذي قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بالإعلان عن تفعيلة من جديد وذلك لمتابعة إعلان نتائج الاختبارات الخاصة بطلاب العام الدراسي الحالي عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق بطريقة سهل وميسرة مع نهاية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي عن طريق منصة مدرستي التعليمية، وفي هذه الأيام يتابع جميع الطلبة و الطالبات وأولياء الأمور كل ما هو جديد وخاص بالعملية التعليمية، لذا فهناك بحث مستمر عن نظام نور و الرابط الخاص بالنظام وذلك للاستعلام عن درجات الفصل الدراسي الأول، وقد أشارت وزارة التربية و التعليم السعودي إلي أن تصحيح الاختبارات يتم بشكل فوري بعد الانتهاء من الاختبار بشكل مباشر ويتم تجهيز الإشعارات في موعدها الرسمي قبل نهاية العام الدراسي الحالي وبداية العام الجديد كما يحدث كل عام.

رابط نظام نور 1442

قد أشارت وزارة التربية و التعليم السعودي إلي أنه يجب علي جميع أولياء الأمور الدخول إلي نظام نور و التسجيل علي النظام عن طريق الرابط الجديد برقم الهوية الوطنية وفور التسجيل سوف يتمكن أولياء الأمور و الطلبة من معرفة آخر الإشعارات عن نتاج الطلاب، وللتسجيل في النظام يمكنكم اتباع الخطوات التالية بكل سهولة ويسر:

الدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي لنظام نور لنتائج الطلاب.

الدخول من خلال الموقع المركزي إذا لم يتم تفعيل الرابط عن طريق رقم الهوية.

كتابة الاسم و رقم الهوية الوطنية مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

يجب عليك كتابة كلمة المرور الخاصة بك .

بجب عليك كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك في موقع نور الالكتروني.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري فور كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

بعد تفعيل الرابط يمكنك طباعة إشعار الدرجات .

الدخول على موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.

الضغط علي أيقونة التقارير العديد من الخيارات.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة جدية فور الضغط علي لتقارير.

يمكنك الآن الاستعلام عن ما تريده من معلومات.

يجب كتابة اسم الطالب.

يجب تحديد نوع الفصل الدراسي “الفصل الدراسي الأول أو الثاني “.

الضغط علي بحث.

بعد الضغط علي بحث يتم انتقالك إلى صفحة أخري بها جميع بيانات الطالب والنتيجة الخاصة به في الفصل الدراسي الأول بكل تفاصيلها.

و يمكنك طباعة النتيجة الخاصة بالطالب أو الطالبة بكل تفاصيل النتيجة .

الخدمات التي يقدمها نظام نور

الحصول علي نتائج الطلاب.

متابعة تقارير الطلبة والطالبات.

مراسلة أولياء الأمور بشكل مستمر.

ومن خلال هذا المقال يمكنك معرفة أيضاً رابط نظام فارس الجديد 1442 ، أما عن نظام نور فقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي إلي أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات قائمة حتي الآن و لم يتم الانتهاء منها، وانه سوف يتم الإعلان عن نتائج المدارس بشكل متتابع لذا يجب متابعة رابط نظام نور 1442 بين الحين والأخر حتي يمكنك الاستعلام عن النتيجة الخاصة بك فور ظهورها.

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني

واليوم الثلاثاء الموافق 20 من أبريل للعام الحالي 2021 ميلادية، يبحث أولياء الأمور في المملكة العربية كثيراً عن نتائج الطلاب وطريقة الاستعلام عن النتيجة برقم الهوية الوطنية ، بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودي عن اعتماد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية وبأنه سيتم رفع النتيجة علي رابط نور، وللاستعلام عن النتيجة يمكنك الدخول علي الرابط أعلاة واتباع الخطوات السابقة.