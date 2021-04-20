احصل علي التمويل الإضافي البنك الأهلي يصل 1500000 ريال وموافقه فوريه

التمويل الإضافي البنك الأهلي يعتبر من اهم التمويلات التي يوفرها البنك الأهلي التجاري لجميع الموجودين بالمملكة العربية السعودية من السعوديين والمقيمين والذي اعلن عنه البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، والجدير بالذكر أن البنك يوفر باقة من عروض تمويل الأهلي مثل عرض السعر المميز أيضا الذي يوفره البنك لجميع الموجودين بالمملكة بالإضافة إلي تمويل الأهلي العقاري بدون رسوم، ومن خلال هذه المقالة سوف نشرح لكم كيفيه الحصول علي التمويل الإضافي وشروطه.

التمويل الإضافي من الأهلي

اعلن البنك الأهلي التجاري السعودي عن التمويل الإضافي والذي أتاح لجميع العملاء بالحصول علي تمويل إضافي جديد إذا وجد زيادة في راتب العميل أو في حاله عدم تجاوز الالتزامات الخاصة للعميل بحد استقطاع شهري محدد، والجدير بالذكر أن الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل وضريبه مضافه 15% من مبلغ الرسوم ومعدل نسبه سنوي يشمل مبلغ الرسوم الإدارية.

مميزات التمويل الإضافي

اعلن الأهلي التجاري عن مميزات التمويل الإضافي كما أن التمويل الإضافي متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة ألي بعض المميزات الأخري والتي سوف نوضحها اكثر من خلال النقاط الأتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

موافقه سريعه وفوريه من البنك.

أمكانية سداد الأقساط مبكرا.

تامين في حاله الوفاة أو العجز الكلي لأقدر الله حسب بوليسه التامين الخاصة بالعميل.

إمكانية تأجيل شهر رمضان المبارك.

أقساط ميسره وسهله وفتره سداد تصل إلي 60 شهر.

شروط التمويل الإضافي

اعلن الأهلي التجاري عن التمويل الإضافي كما اعلن عن الشروط الواجب توافرها في العميل لضمان نجاح الحصول علي التمويل الإضافي، وتكتمن هذه الشروط في الأتي:

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين.

التمويل يشمل القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المعتمدة لتحويل الراتب إلي البنك الأهلي.

الحد الأدنى للرواتب 3000 ريال للسعوديين و 4000 ريال للمقيمين.

الحد الأدنى لمده العمل شهر للسعودي في القطاع الحكومي و 3 شهور في في الشركات الكبري للسعودي والمقيم أما في القطاع الخاص سنه للمقيم والسعودي.

التمويل يبدأ من 5000 ريال وحتي 1500000 ريال.

حد ادني العمر 18 سنه للسعودي و 22 سنه للمقيم ولا يزيد عن 60 عام.

كيفيه الحصول علي التمويل

كما اعلن الأهلي عن طريقه وكيفيه تقديم الطلبات الخاصة بالحصول علي التمويل بعد استيفاء جميع الشروط التي بالأعلى يجب عليهم بعدها اتباع الخطوات الأتية لنجاح تقديم الطلب وهي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص بالأهلي.

كتابه جميع البيانات الواردة أمامك وتكون صحيحه بالفعل.

تحديد إذا كنت عميل مع الأهلي أم لا.

اختيار المنتج المرغوب بالحصول عليه.

يتم الضغط علي إرسال اخر الصفحة.

وبعدها يتم تقديم طلب المنتج الخاص بنجاح.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون وضحنا لكم مميزات المنتج والشروط المطلوبة والواجب توافرها في العميل ليتم الحصول عليه.