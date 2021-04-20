موعد مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي اليوم والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الشرطة العراقي ضد الأهلي السعودي اليوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021 في ختام مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق استقلال طهران الإيراني متصدر جدول الترتيب ضد فريق الدحيل القطري صاحب المركز الثاني، بينما فريق الأهلي يتواجد حاليا في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويليه فريق الشرطة العراقي في ذيل الترتيب بدون نقاط، وينطلق موعد مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي اليوم في الحادية عشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة.

الشرطة ضد الأهلي في مباراة قوية يأمل فيها كلا الفريقان تحقيق الفوز الأول لهم في مرحلة المجموعات، لإنقاذ فرصهم في المنافسة على التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، حيث فشل فريق الشرطة في جمع أية نقاط حتى الآن بعدما تلقى الخسارة في الجولتين الماضيتين، حيث بدأ مشواره بملاقاة فريق الدحيل القطري، وتلقى الخسارة بهدفين دون رد، قبل أن يتلقى الخسارة ضد فريق استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد ليبقى بدون نقاط في ذيل ترتيب المجموعة.

فريق الأهلي السعودي يأمل هو الآخر في تحقيق أولى انتصاراه في مرحلة المجموعات، وإيقاف سلسلة النتائج السلبية المستمرة منذ فترة طويلة مع الفريق في الدوري السعودي، واستكملها مع مدربه الجديد ريجيكامب في دوري أبطال آسيا، حين خسر بخمسة أهداف مقابل هدفين لعمر السومة ضد الاستقلال الإيراني، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية بشق الأنفس ضد الدحيل القطري بهدف لكل فريق سجله السومة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليقتنص لفريقه أولى نقاطه في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا

11:15 توقيت مكة المكرمة، بغداد، وقطر.

00:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشرطة

مباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي مجانا على موقع تطبيق GSA live بتعليق جعفر الصليح.

بتعليق جعفر الصليح. مباراة الأهلي والشرطه منقولة مجانا على يوتيوب القنوات السعودية الرياضية.

موعد مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي اليوم