متى صرف مكرمة الملك للضمان الاجتماعي 1442

في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية ومن خلال الضمان الاجتماعي بالأسر الفقيرة، فإنه قد تقرر أن يتم صرف معونة رمضان، وذلك للسادة المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السُّعُودية، وخادم الحرمين الشريفين، قد قرر صرف ما مقداره مليار وتسعمائة ألف ريال سعودي، وذلك من أجل تقديم تلك المساعدات.

مكرمة الملك سلمان 1442

تحرص وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة في رمضان من كل عام على تقديم المساعدات للأسر الفقيرة، ومن هنا تم العمل على تقديم المعونة الخاصة بشهر رمضان، وذلك لمستحقي الضمان، وذلك بواقع ألف ريال لكل رب أسرة، وخمسمائة جنية لكل تابع، على أن يختلف الصرف وفقاً لكل أسرة على حده، وعلى حسب عدد أفراد الأسرة المسجلين على قائمة الضمان الاجتماعي.

ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية يتم مباشرة تحويل المبالغ المستحقة لكل فرد على حسابه الشخصي، حيث أن المبالغ المقررة للأسرة، تشمل في أن يحصل رب الأسرة على 1000 ريال سعودي، ويحصل التابع للأسرة على مبلغ 500 ريال سعودي.

كم تقرر أيضا أن يبدأ الصرف لتلك المساعدات بداية من الثلاثاء الموافق 20 أبريل، 8 رمضان 1442 هجرية

مكرمة الملك للضمان الاجتماعي

يبحث الجميع عن طريقة الاستعلام عن معونة رمضان 1442، زمن هنا فقد عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير خدمة الاستعلام عن موعد الصرف للمساعدات، وذلك للأسرة الفقيرة المستحقة لتلك المساعدات، حيث أن الأمر بسيط ويمكن من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة، يستطيع المواطن أن يستعلم من خلالها عن كل ما يتعلق بتلك المساعدات :

يتم أولًا الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (hrsd.gov.sa).

بعد ذلك الضغط على الخِدْمَات الإلكترونية.

في الخطوة التالية يتم فيها اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

يتم كتابة رَقْم السجل المدني، ثم يتم كتابة رمز التحقق.

نقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة عرض.

في النهاية سوف تظهر نتيجة البحث عن المساعدات المقطوعة، وكذلك ظروف الصرف الخاصة بها.