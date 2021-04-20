كم معونة الضمان الاجتماعي 1442 وموعد صرفها

معونة الضمان الاجتماعي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية، لمساعدة الأسر المحتاجة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويتساءل الكثيرون عن كم تكون معونة الضمان الاجتماعي، وما هي مقدارها، ومتى يتم الحصول عليها في أي يوم، ويمكننا أن نتعرف هنا على كل ما يخص تلك المعونة، وكم تكون؟

إن معونة الضمان الاجتماعي والمقدمة للأسر السعودية الفقيرة، هي عبارة عن مبلغ من المال يتم تم تقديمه من خلال الضمان الاجتماعي كمساعدة للأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، ويتم تقديمها لمن هم أكثر احتياجا من الأسر السعودية، وذلك بهدف مساعدتهم على تخطي ظروف الحياة الصعبة.

وكذلك من أجل تلبية احتياجات رمضان، وايضًا من أجل الالتزام بمتطلبات شهر رمضان، ومن هنا فإن المملكة تعمل على الوقوف بجانب أبناءها من الأسر الفقيرة، من أجل مساعدتهم في التغلب على ظروف الحياة الصعبة.

دائمًا ما يتساءل الجميع عن كم تبلغ معونة الضمان الاجتماعي، التي يتم تقديمها للأسر الفقيرة بالمملكة بمناسبة شهر رمضان، ومن خلال وزارة الضمان، ومن هنا يمكن القول إن الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، كان قد أصدر أوامره، بأن يتم صرف مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، وذلك من أجل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، كما أن المبالغ المقررة لكل أسرة تختلف بحسب عدد أفرادها، ومن هنا فإن توزيعها يشمل الاتي:

رب الأسرة وهو الفرد الأساسي في العائلة له مبلغ 1000 ريال سعودي.

كل فرد من أفراد الأسرة وتابع لها له مبلغ وقدره 500 ريال سعودي.

موعد صرف معونة الضمان الاجتماعي

كانت وزارة الموارد البشرية بالمملكة قد أعلنت عن الموعد المحدد لصرف تلك المعونة، وذلك بمناسبة شهر رمضان، حيث يتم تحويل المبالغ المقررة لكل فرد مستفيد على حسابه الشخصي، وذلك عند الإعلان عنها من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تحدد لها للصرف يوم الثلاثاء 20 أبريل الموافق الثامن من شهر رمضان، حيث يتم صرف المبالغ بشكل تلقائي، وتستغرق مدة صرفها يومين عمل.