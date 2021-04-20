خوفا من الاحتجاجات.. رفع جلسة محاكمة قاتل جورج فلويد قبل النطق بالحكم

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الأمريكية التى تنظر فى قضية مقتل جورج فلويد، أبلغت الجميع أنه ستكون هناك استراحة لمدة ساعة واحدة قبل أن يقرأ القاضى بيتر كاهيل، الحكم فى المحكمة.





وكشفت الصحيفة، أن هذا يتعلق برغبة السلطات فى السماح لمعظم العمال بمغادرة مبنى المحكمة فى وسط مدينة مينيابوليس والعودة إلى منازلهم، بدافع المخاوف الأمنية. وكان ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، اتهم بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد فى مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا فى جنوب مينيابوليس فى 25 مايو 2020. وكان قد نفى التهم الموجهة إليه. وتستعد الشرطة فى دالاس لاحتجاجات محتملة بعد صدور حكم بحق ديريك شوفين، الضابط المتهم بقتل جورج فلويد، فى الوقت الذى تتداول هيئة المحلفين منذ تسع ساعات. وقالت إدارة شرطة دالاس، إنها تستعد لمظاهرات محتملة بعد التوصل إلى حكم فى محاكمة ديريك شوفين، مؤكدين أنه لا توجد حاليًا أى تهديدات ذات مصداقية للمدينة أو منطقة شمال تكساس ، لكن الشرطة تراقب الأحداث بحثًا عن أى تهديدات محتملة.

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