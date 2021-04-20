جدة - نرمين السيد - وتابعت فى بيان بحسب "سبوتنيك": "رغم أن إدريس ديبى توفى متأثرا بجراحه لكن نظامه لا يزال قائما"، داعيا كل القوى السياسية فى تشاد إلى "المشاركة فى تأسيس تشاد حرة ومستقلة".
وتعد حركة الوفاق والتغيير قوى معارضة مسلحة موجودة على الحدود الليبية التشادية، وتتواجد أيضا على داخل الأراضى الليبية.
وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، وفاة الرئيس إدريس ديبى متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالى البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.
وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكرى انتقالى برئاسة محمد إدريس ديبى، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرًا.
وسيشرف المجلس الانتقالى على تشكيل مؤسسات ديمقراطية تتولى إجراء "انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية"، وفقا للبيان.
ومن المقرر إعلان وثيقة انتقالية وطنية، وتم تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، بجانب فرض حظر تجوال من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا، وإغلاق الحدود البرية والجوية لحين إشعار آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعارضة المسلحة ترفض تشكيل مجلس عسكرى عقب وفاة الرئيس التشادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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