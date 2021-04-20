فرنسا تسجل 374 حالة وفاة جديدة بكورونا 

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 374 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة منذ بداية تفشي الوباء 101554 حالة. فرنسا تسجل 374 حالة وفاة جديدة بكورونافرنسا تسجل ارتفاعا في عدد مرضى كورونا داخل وحدات العناية المركزة

كما ذكرت أن عدد مرضى كورونا الذين عولجوا في وحدات العناية المركزة في فرنسا بلغ 5984 اليوم الثلاثاء، بزيادة 14 حالة عن اليوم السابق.

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