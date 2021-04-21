تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أفضل برامج للأطفال

تردد قناة طيور الجنة، تعتبر من أشهر قنوات الأطفال مشاهدةً، لما يميزها من برامج تعليمية وأناشيد دينية لتعليم الأطفال دينهم وأسلوب حياتهم بشكل بسيط ومفيد جداً لهم، ولأن هذا الجيل من الأطفال يعشق التعلم عن طريق الأجهزة الإلكترونية فإن من أفضل القنوات التي تستخدم هذا الأسلوب بشكل مبسط لعقولهم، ولذلك فإن البحث لا يزال مستمر عنه من قبل الأمهات لكي يقوموا بمتابعة ومشاهدة هذا المحتوى لأطفالهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية

حيث أنه يتم البحث بشكل مستمر عن التردد من قبل الأمهات لأطفالهم على جميع الأقمار الصناعية، وقد تم تحديثه من قبل الإدارة وذلك لمشاهدة المحتوى بجودة عالية وبصورة أفضل، ولذلك سوف نقدمه لكم عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وعن طريق القمر الصناعي سهيل سات كالتالي:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وعن طريق القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11632.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أهم البرامج والأناشيد التي تعرضها القناة

حيث يتم تقديم محتوى من البرامج والأناشيد المتميزة في جميع المجالات الترفيهية والثقافية والدينية والرياضية والاجتماعية وهي كالتالي:

أولاً الأناشيد المميزة:

نشيد صلوا صلوا.

نشيد المكعبات.

نشيد شد الحبل.

نشيد يوم ميلادك.

نشيد اللعب بالكهرباء.

نشيد عالروضة الحلوة.

نشيد قمراً سيدنا النبي.

نشيد هنا القدس.

نشيد مفتاح القلب.

نشيد المهن.

ومن أهم البرامج:

برنامج بيت الحج.

برنامج رياضة في رياضة.

برنامج خطاوي السيلاوي.

برنامج اسم ومعنى.

برنامج طيور الخير.

برنامج جنجل.

برنامج صوت الكنز.

برنامج شموس لا تغيب.

برنامج حزورة مع الأمورة.

برنامج ست البيت الصغيرة.

بالإضافة إلى أن القناة تقدم محتوى من الأفلام الكرتونية الشهيرة والحفلات وأشكال الحروف ورسومات بطريقة ملونة ومميزة وموسيقى تلفت انتباه الأطفال الصغار لكي تستطيع غرس القيم والمبادئ المهمة سواء الدينية أو الترفيهية أو الثقافية أو الاجتماعية.