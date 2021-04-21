نظام جدارة كيفية تسجيل الدخول للتقديم على الوظائف الشاغرة جدارة

نظام جدارة يمكن لا شخص في المملكة العربية السعودية تسجيل دخوله للموقع ولتقديم على وظائف جدارة عبر الرابط المحدد من قبل منصة جدارة، كثرت عملية التسجيل بالخدمة المدنية وبشكل كبيرة جدا للعام الحالي 1442 وخاصة في الساعات القليلة الماضية، حيث تم فتح عملية التقديم لوظيفة جدارة كما كان موضحا ومعلن عنه مسبقا على البوابة الإلكترونية الرسمية، حيث من المقرر أن تحدد الوزارة الوقت المحدد للتقديم، والتقديم على الوظائف الشاغرة التي يودون التوظيف فيها ويشترط الالتزام الدقيق بالمواعيد المحددة للتسجيل الدخول للموقع الرسمي، ويمكن للمتقدم تتبع طلباته على الوظيفة ومقارنتها بمؤهلاته العلمية، كما يمكن وبكل سهولة رؤية الوظائف الشاغرة من خلال موقع الوزارة بتنزيل دليل الدرجات التلقائية

طريقة تسجيل الدخول نظام جدارة 1442

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية تسجيل الدخول والتقديم على الوظائف الشاغرة والمتوفرة في الوقت الحالي إلكترونيا، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية أنها وضعت رابطا للتسجيل الدخول منه، حيث يحقق هذا النظام بالعدالة وتنفيذ عملية التوظيف إلكترونيا ودون أي تدخل بشري، كما يمكن الولوج إلى نظام جدارة عبر الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

تسجيل الدخول عبر إختيارخدمة نظام جدارة

كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة

بداية البحث عن الوظائف الشاغرة والمتوفرة حاليا

من أجل التقديم على أي وظيفة من الواجب إتمام النموذج المطلوب مع إرفاق جميع الملفات المطلوبة من المتقدم

كيفية التسجيل في نظام جدارة للوظائف الشاغرة

لكل متقدم يستطيع التسجيل في جدارة عبر الولوج للبوابة الإلكترونية مسار وذلك من خلال الخطوات التالية:

بداية الولوج إلى موقع منصة مسار

بعدها الانتقال مباشرة إلى خيار وهو تسجيل الجديد

يجب على المتقدم كتابة رقم هويته الوطنية وتاريخ ميلاده وتحديد الجنس ذكرا أم أنثى.

إدخال رقم التحكم الموجود داخل المستطيل والضغط مباشرة على تسجيل جديد.الوظائف الخاصة بنظام جدارة الخدمة المدنية 1442

الوظائف الخاصة الخدمة المدنية 1442

يتمثل دور منصة جدارة في توفير وظائف جدارة المختلفة للمواطنين السعوديين حسب مؤهلاتهم التعليمية ودرجتهم التعليمية، وكذلك توفر الوظائف الخاصة والعامة وتعتبر من أفضل المنصات ذات الطابع الشفاف والموثوقة لدى وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.