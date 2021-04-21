الإجراءات والتكاليف المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء 1442هـ بالتمشي مع الإجراءات الجديدة في ضوء منح المرأة السعودية دور أكبر في المجتمع، ففي شهر أكتوبر من عام 2018 – 1442هـ سمحت السعودية بقيادة السيارات للنساء، ويتطلب ذلك القيام بالعديد من الإجراءات التي من خلالها تتمكن المرأة من الحصول على رخصة قيادة خاصة، استجاب الملك سلمان بن عبد العزيز (خادم الحرمين الشريفين) في عام 2017 وأصدر قرار ملكي ينص على أنه تم السماح للمرأة السعودية بالقيادة، ولقد تم تنفيذ القرار في يوم 23 يوليو عام 2018. الإجراءات والتكاليف المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء 1442هـ التقديم في إحدى مدارس تعليم القيادة المنتشرة في جميع مدن المملكة. التقدم بـطلب استخراج رخصة قيادة، وسداد الرسوم اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة المرور السعودية. التوجه إلى الإدارة العامة للمرور لإجراء الكشف الطبي. الخضوع إلى الاختبار النظري والاختبار العملي، من خلال التعامل مع بعض الأجهزة التي تشبه قيادة السيارة. من ثم يتم خضوع المرأة للاختبار النهائي، وفي حالة اجتيازها، تحصل على رخصة القيادة في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر. شروط استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة ألا يقل سن المرأة التي تريد استخراج رخصة القيادة عن 18 سنة. إذا كانت المرأة تقدم طلب لاستخراج رخصة قيادة عامة لقيادة سيارة خاصة بالأشغال العامة يجب لا يقل عمرها عن 20 سنة. يجب ألا تكون المرأة المتقدمة سبق الحكم عليها في جرائم المال أو العرض أو الاعتداء على النفس. ألا تكون قد سبق الحكم عليها في المخدرات سواء الصنع أو التعاطي أو حيازتها أو ترويجها. يجب أن لا تعاني من أي أمراض تمنعها من قيادة السيارات. دفع رسوم استخراج رخصة قيادة لأول مرة. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة إلكترونيا والرسوم التي يجب تسديدها صورة من تصريح الإقامة في المملكة. عدد ست صورة شخصية مقاس 4×6. تقديم تقرير طبي يفيد الخلو من أي مرض يعيق عملية القيادة. رسوم إخراج رخصة قيادة خاصة أو عامة مبلغ مقداره 40 ريال سعودي للمواطن السعودي والمقيمين. يتم دفعها سنوياً عند تجديد الرخصة، أو يتم دفعه مسبقاً عن كلّ سنة ترخيص. الرسوم المقررة والمعتمدة لمدارس تدريب وتعليم قيادة السيارات، فرسوم التحاق لدورة طالبي رخص القيادة الخصوصي للمنتظم 435 ريال سعودي، وللعمومي 560 ريال سعودي. الإجراءات والتكاليف المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء 1442هـشروط استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرةالأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة إلكترونيا والرسوم التي يجب تسديدها الوسوم

الإجراءات والتكاليف المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء 1442هـ بالتمشي مع الإجراءات الجديدة في ضوء منح المرأة السعودية دور أكبر في المجتمع، ففي شهر أكتوبر من عام 2018 – 1442هـ سمحت السعودية بقيادة السيارات للنساء، ويتطلب ذلك القيام بالعديد من الإجراءات التي من خلالها تتمكن المرأة من الحصول على رخصة قيادة خاصة، استجاب الملك سلمان بن عبد العزيز (خادم الحرمين الشريفين) في عام 2017 وأصدر قرار ملكي ينص على أنه تم السماح للمرأة السعودية بالقيادة، ولقد تم تنفيذ القرار في يوم 23 يوليو عام 2018. الإجراءات والتكاليف المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء 1442هـ التقديم في إحدى مدارس تعليم القيادة المنتشرة في جميع مدن المملكة. التقدم بـطلب استخراج رخصة قيادة، وسداد الرسوم اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة المرور السعودية. التوجه إلى الإدارة العامة للمرور لإجراء الكشف الطبي. الخضوع إلى الاختبار النظري والاختبار العملي، من خلال التعامل مع بعض الأجهزة التي تشبه قيادة السيارة. من ثم يتم خضوع المرأة للاختبار النهائي، وفي حالة اجتيازها، تحصل على رخصة القيادة في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر. شروط استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة ألا يقل سن المرأة التي تريد استخراج رخصة القيادة عن 18 سنة. إذا كانت المرأة تقدم طلب لاستخراج رخصة قيادة عامة لقيادة سيارة خاصة بالأشغال العامة يجب لا يقل عمرها عن 20 سنة. يجب ألا تكون المرأة المتقدمة سبق الحكم عليها في جرائم المال أو العرض أو الاعتداء على النفس. ألا تكون قد سبق الحكم عليها في المخدرات سواء الصنع أو التعاطي أو حيازتها أو ترويجها. يجب أن لا تعاني من أي أمراض تمنعها من قيادة السيارات. دفع رسوم استخراج رخصة قيادة لأول مرة. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة إلكترونيا والرسوم التي يجب تسديدها صورة من تصريح الإقامة في المملكة. عدد ست صورة شخصية مقاس 4×6. تقديم تقرير طبي يفيد الخلو من أي مرض يعيق عملية القيادة. رسوم إخراج رخصة قيادة خاصة أو عامة مبلغ مقداره 40 ريال سعودي للمواطن السعودي والمقيمين. يتم دفعها سنوياً عند تجديد الرخصة، أو يتم دفعه مسبقاً عن كلّ سنة ترخيص. الرسوم المقررة والمعتمدة لمدارس تدريب وتعليم قيادة السيارات، فرسوم التحاق لدورة طالبي رخص القيادة الخصوصي للمنتظم 435 ريال سعودي، وللعمومي 560 ريال سعودي. الإجراءات والتكاليف المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للنساء 1442هـشروط استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرةالأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة إلكترونيا والرسوم التي يجب تسديدها

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