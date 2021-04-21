رابط منصة مدرستي نتائج الطلاب madrasati: خطوات استخراج شهادات الطلاب 1442

ننشر رابط منصة مدرستي نتائج الطلاب 1442 لاستخراج نتائج الطلاب والطالبات من المنصة منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم عام، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب بعض المدارس عن توفير نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442 عبر منصة مدرستي للنتائج 1442هـ، حيث يُمكن من خلال الدخول إلى منصة مدرستي للطالب أو من حساب مدرستي لولي الأمر، استخراج شهادات الطلاب والطالبات المتاحة لديها، ولكن يجب العلم أن هناك بعض المدارس التي ترفع نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي التعليمية، وفي هذه الحالة يتم التوجه مباشرةً إلى نظام نور للنتائج لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق عند توفير الموقع الرسمي من جانب وزارة التعليم عام.

رابط منصة مدرستي نتائج الطلاب 1442

تم الإعلان من قبل مدرسة بدر الابتدائية عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ بالمرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي للنتائج من حساب الطالب أو من حساب منصة مدرستي لولي الأمر.

حيث أعلنت عن عدم ظهور نتائج الطلاب في نظام نور لنتائج الطلاب ونشرها عبر المنصة منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442، حيث تم رفعها على المنصة بشكل فردي يضمن خصوصية الطالب أو الطالبة عند استخراج نتائجهم أو شهاداتهم، ويمكنكم الآن الإطلاع على النتائج وأخذ نسخة منها.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442

تتيح منصة مدرستي التعليمية إمكانية استخراج نتائج والطالبات المتوفرة لديها في حال عدم نشرها على نظام نور للنتائج، حيث يمكن استخراج نتائج منصة مدرستي الآن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية (madrasati sa). من القائمة الرئيسية الجانبية، قم بالنقر على “التقويم”. قم بالبحث عن إشعارات الفصل الدراسي الثاني في التقويم. في نهاية الصفحة، قم بالنقر على الملفات لتنزيلها على الجهاز الخاص بك، وسوف تحصل على شهادة الابن أو الابنة، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

منصة مدرستي التعليمية 1442

بدأت اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية النهائية الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم الأحد الماضي بتاريخ السادس من شهر رمضان المبارك، ومن المقرر وفقاً للخطة الزمنية لأعمال الاختبارات المقررة من جانب وزارة ضمن التقويم الدراسي الجديد 1442هـ أن تستمر الاختبارات للمرحلتين حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر رمضان 1442هـ.

وقد أعلنت الوزارة عن استمرار الدراسة خلال أيام الاختبارات لتقديم المراجعات وتعزيز المهارات، ويتم تنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ الساعة 10:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 ظهراً، على أن يتم تنفيذ الاختبار من الساعة 12:30 حتى الساعة 2:30 ظهراً.