نظام نور برقم الهوية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الثاني

نظام نور برقم الهوية فقط من أكثر الموضوعات بحثًا في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في الدخول على رابط موقع نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودية الذي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 في المملكة،وأتاحت وزارة التعليم خدمة الدخول على رابط نظام نور بدون تسجيل لمساعدة ولي الأمر في الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 برقم الهزية دون تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور لتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، حيث يمكن لولي الأمر الاطلاع على شهادات الطلاب بطريقة إلكترونية وبخطوات سهلة وبسيطة، ونقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني من خلال دخول نظام نور برقم الهوية رمز التحقق.

نظام نور برقم الهوية فقط

يعتبر رابط موقع نور لنتائج الطلاب 1442 من أكثر المواقع التي تشهد عليها ضغط كبير في المملكة العربية السعودية في الساعات التالية، حيث من المقرر ظهور نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية في يوم 10 رمضان 1442 هجرية الموافق 22 أبريل 2021 ميلادية، وأصبح الطالب مؤهل للحصول على نتيجته من المنزل من خلال نظام نور بدون رقم سري، حيث أصبح في الإمكان للمقيمين والمواطنين في السعودية الحصول على جدول درجات الطالب عبر الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي.

طريقة الاستعلام عن النتائج برقم الهوية

يمكن للطالب أن يستعلم عن نتيجته في اختبارات الفصل الدراسي الثاني Noor results بطريقتين، الطريقة الأولى من خلال تسجيل الدخول على نظام نور بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، أما الطريقة الثانية تتم بدون إدخال الرقم السري، فقد أتاحت وزارة التعليم هذه الخدمة لوجود حالات قد يفقد فيها الطالب كلمة السر الخاصة به مما يعجز الطالب عن تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي الذي سجل به على نظام نور، وفي هذه الحالة يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بدون تسجيل برقم الهوية الوطنية فقط من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع نظام نور التعليمي . تظهر على الشاشة صفحة خاصة ببيانات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور). اضغط على الخيار الخاص بــ(هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم) الموجود في نهاية الشاشة. تظهر في الصفحة التالية حقول فارغة تطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة، ويتكون الرمز من 4 أرقام. اضغط على كلمة “التالي”. ينتقل بك الموقع إلى صفحة الحساب الشخصي المسجل للطالب على الموقع. بعد تتبع الخطوات السابقة يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط.

استخراج شهادات الطلاب 1442 نظام نور

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون تسجيل يتم من خلال إتباع الخطوات السابق ذكرها في حال فقدان الرقم السري للطالب، حيث يحصل الطالب على كلمة السر من المدرسة، ويستخدم الطالب هذا الرقم من أجل تسجيل الدخول على نظام نور لنتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثني، ولكن بعد اتباع الخطوات السابقة يمكنه استرداد كلمة السر المفقودة إلى جانب تمكنه من استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية فقط بدون تسجيل، ونستكمل معكم خطوات الاستعلام عن شهادات الطلاب حيث يطلب منك الموقع عدة بيانات أخرى لتحديد بعض الجوانب الخاصة بالطالب الذي يرغب في الحصول على درجاته ، وهذه البيانات نستعرضها فيما يلي:

تحيد الإدارة التعليمية.

تحديد اسم المدرسة.

تحديد العام الدراسي.

اضغط على كلمة بحث.

يعرض الموقع بعدها كافة النتائج للطالب من خلال عرض تفصيلي لدرجات الطالب في كافة المقررات والمواد الدراسية.

تطبيق نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية فقط

تعيش المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية حيث تعتمد عليها في كافة المصالح الحكومية والوزارات الخدمية، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التعليم السعودية تطبيق جديد يمكن تحميله على الهواتف الذكية خاص بالحصول على نتائج الاختبارات لجميع المراحل الدراسية عبر هذا التطبيق، ويمكن لولي الأمر أو الطالب تحميل التطبيق على الهاتف الجوال ثم إدخال رقم الهوية الوطنية للطالب للاستعلام عن نتائج الاختبارات 1442 بكل سهولة، حيث يمكنكم تحميل رابط التطبيق على هواتف الآيفون وعلى رابط التحميل للهواتف التي تعمل على نظام IOS.