عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الإسرائيلي لدول الخليج العربي

استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مبعوث وزير خارجية دولة إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي زفي حيفتس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل في عدد من المجالات ومنها الصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول خاصة وأن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران حالياً دول العالم على صعيد معدل توزيع لقاحات "كوفيد-19" مقارنة بعدد السكان.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالتعاون بين البلدين على صعيد مواجهة "كوفيد-19" والذي يؤكد على أهمية الجهود متعددة الأطراف والعمل الجماعي الدولي من أجل تحقيق التعافي من هذه الجائحة.