بايدن: الأدلة ساحقة ضد الشرطى المتهم بقتل فلويد

جدة - نرمين السيد - توصلت هيئة المحلفين إلى حكم فى محاكمة الشرطى السابق فى مينيابوليس، ديريك شوفين، المتهم بالقتل والقتل غير العمد فى وفاة جورج فلويد، وستتم قراءة الحكم فى جلسة علنية بين الساعة 3:30 و4 بعد الظهر بالتوقيت المحلى، وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه "يصلى" من أجل حكم صائب فى القضية.





وكانت اللجنة المكونة من سبع نساء وخمسة رجال، قد بدأت التداول يوم الاثنين بعد ثلاثة أسابيع من شهادة الشهود.

وبحسب "سكاى نيوز"، قال جو بايدن، فى وقت مبكر الثلاثاء، إنه يعتقد أن الأدلة "ساحقة" فى القضية المرفوعة ضد شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد، موضحا أنه يعتقد أن الحكم يجب أن يدين المتهم.

وقال بايدن فى تصريحات للصحفيين فى المكتب البيضاوى: "أدعو الله أن يكون الحكم هو الحكم الصحيح"، وأضاف "وهو.. أعتقد أنه ساحق من وجهة نظرى".

وأدلى بايدن بهذه التصريحات فى حين كانت هيئة المحلفين، تتداول حول ما إذا كان يجب إدانة ديريك شوفين، الشرطى السابق، الذى ركع على رقبة فلويد لما يقرب من تسع دقائق فى مايو.

وأضاف بايدن، الذى تحدث، الاثنين، مع أفراد من عائلة فلويد، أنه لم يكن ليتناول القضية لولا علمه بأنه قد تم عزل هيئة المحلفين.