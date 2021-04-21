جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن هيئة المحلفين وجدت الشرطى ديريك شوفين، المتهم بقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد مذنبا في كل التهم المنسوبة إليه، ووجهت إليه تهمة القتل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إدانة الشرطى الأمريكى ديريك شوفين بتهمة قتل جورج فلويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.