مقتل شخص وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في نيويورك

قالت شرطة ولاية نيويورك، إن مسلحا يرتدي ملابس سوداء فتح النار داخل سوبر ماركت بمدينة لونغ آيلاند، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقال باتريك رايدر مفوض شرطة مقاطعة ناسو للصحفيين، إنه تم تحديد هوية الشخص المهتم بالهجوم الذي وقع في الساعة 11:19 صباحا بالتوقيت المحلي في ضاحية ويست هيمبستيد.

وأضاف رايدر: "هذا الشخص محل الاهتمام الذي نعتقد أنه مطلق النار. غادر المكان وهو لا يزال يحمل المسدس". يُعتقد أنه موظف سابق بالمتجر.

عند الساعة 3:11 مساءً، أعلنت لورا كوران، المديرة التنفيذية لمقاطعة ناسو، أن المشتبه به "محتجز"، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".



​فيما أوضح رايدر أن القتيل رجل يبلغ من العمر 49 عاما، مشيرا إلى نقل الضحيتين الأخريين إلى مستشفيين قريبن، وكان رجال الأمن في حالة تأهب.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في مكتب مدير بالطابق العلوي في سوبر ماركت "ستوب آند شوب".