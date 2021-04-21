استعلام نتائج نظام نور Noor برقم الهوية ورمز التحقق وخطوات استخراج الشهادات 1442

ننشر شرح طريقة استعلام نتائج نظام نور المركزي 1442 للإطلاع على نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، حيث يرغب العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات في التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب في نظام نور لنتائج الطلاب 1442هـ، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن إطلاق نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية الصفين الأول والثاني من قبل العديد من المدارس بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، ونوفر خطوات استخراج شهادات الطلاب من أجل التيسير على المستفيدين عند استخراج نتائجهم، ومساعدة أولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة للحصول على نتائج الأبناء بشكل يسير، ويجب العلم أنه فور تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق من جانب وزارة التعليم بشكل، سيم توفيره من خلال المقال بمشيئة الله تعالى.

استعلام نتائج نظام نور 1442

يتم رصد درجات الطلاب من قبل المدارس فور الانتهاء من اختبار المادة الدراسية مباشرةً، حيث يتم الإعلان من جانب المدارس في نهاية يوم الاختبار عن انتهاء المدرسة من رصد درجات المادة لكافة الطلاب والطالبات، ولكن تمر عملية الرصد والتدقيق للمواد الدراسية بعدد من المراحل حتى الوصول للمرحلة النهائية وهي رفعها عبر نظام نور لنتائج الطلاب من أجل الإطلاع عليها من جانب الطلاب أو أولياء الأمور.

حيث بعد الانتهاء من رصد الدرجات للطلبة ومراجعتها جيداً وتدقيقها من جانب المختصين، يتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها بإدارة المدرسة، ولك بعد أن يتم ختمها توقيعها من قبل القائد والمدققين، ثم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور للنتائج 1442.

ثم يتم استخراج كشوف الطلاب المكملين، وإعطاء الطالب إشعار بمواد الإكمال وموعد اختبار الدور الثاني، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن نتائج الطلاب 1442، وفور الإعلان الرسمي من جانب المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة، يتم الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور برقم الهوية في حال توفيره، أو الدخول إلى نظام نور ولي الأمر المركزي لاستخراج الشهادات.

طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

بعد أن تم الإعلان من جانب العديد من المدارس الابتدائية عن إطلاق نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية الصف الأول والثاني الابتدائي الفصل الثاني، فيتم البحث من جانب أولياء الأمور عن رابط نظام نور للنتائج noorresults الرسمي، وخطوات استخراج نتيجة طالب من نظام نور لولي الأمر 1442، لذلك قمنا بتوفير الخطوات الصحيحة لاستخراج النتائج بالتالي:

دخول نظام نور لنتائج الطلاب (noor.moe.gov.sa). تعبئة بيانات المستخدم الشخصية لحين توفير رابط موقع نور بالهوية فقط. بعد الدخول إلى الملف الشخصي بنجاح، قم بالنقر على إشعار بنتيجة الطالب المراد عرض النتيجة الخاصة به في حال تعدد الأبناء. اختيار الفصل الدراسي الثاني، ثم أنقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض شهادة الطالب بشكل مباشر.

موعد إعلان نتائج المرحلة الابتدائية

وفقاً للخطة الزمنية الواردة بإجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية الصادرة عن وزارة التعليم عام بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442 من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه-، فمن المقرر أن يتم إطلاق نتائج المرحلة الابتدائية الصفوف العليا من الصف الثالث وحتى السادس في المواعد التالي:

يوم الخميس بتاريخ 10 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 22 أبريل 2021م.

وفور إتاحة نتائج الطلاب عبر نظام نور لنتائج الطلاب 1442، يمكنكم استعلام نتائج نظام نور 1442 بشكل مباشر من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية حال توفر النتائج لديها من قبل المدرسة، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.