لقطة انفعال حمدالله أثناء خروجه من الملعب ومدرب النصر يكشف سبب تبديله

رفض مدرب النصر الجديد “مانو مينيز” في المؤتمر الصحفي بعد مباراة النصر وفولاد الإيراني التعليق على لقطة انفعال حمدالله بعد تبديله في الدقيقة 78 من عمر المباراة حيث أظهرت الكاميرات انفعال عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر وركله ل”زجاجة مياه” كانت ملقاه على الأرض، وذلك بعد خروجه من الملعب أثناء توجهه لمقاعد البدلاء كتعبير عن شعوره بالغضب وعدم الرضا عن قرار التبديل، ولكن رد فعل مدرب النصر بعد غضب حمدالله آثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

انفعال حمدالله ورد فعل مدرب النصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة انفعال عبدالرزاق حمدالله بشكل كبير في الساعات الأخيرة بعد استبداله في مباراة النصر وفولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا، ولكن رد فعل مدرب النصر تجاه حمد الله آثار جدلاً واسعا حيث أظهرت الكاميرات توجه المدرب “مانو مينيز” لحمدالله ورفع إصبعه على فمه في إشارة له بالصمت، وضبط النفس، وعدم الاعتراض على القرار.

وفشل النصر في تحقيق الفوز على ضيفه فريق فولاد الإيراني في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا واكتفى بالتعادل الإيجابي في عقر داره على ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”.

وأهدى المدافع النصراوي عبد الإله العمري هدفاً للفريق الإيراني بالخطأ بعد كرة عرضية من لاعب فولاد تصدى لها حارس المرمي النصر “وليد عبدالله”، ولكن اصطدمت الكرة في ساق العمري لتدخل الشباك بعد ذلك في الدقيقة 52، وبعد مرور تقريبا ربع ساعة نجح لاعب النصر البرازيلي بيتروس ماتيوس في تعديل النتيجة بعد استغلاله تمريرة سامي النجعي ثم سدد الكرة بقوة في الشباك لتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

واحتل النصر بقيادة مدربه الجديد البرازيلي مانو مينيز بعد التعادل صدراة مجموعته برصيد 5 نقاط متقدماً بفارق الأهداف على فريق فولاد الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط أيضاً في جدول الترتيب.

وكان هذا التعادل هو الثاني للعالمي منذ انطلاق البطولة الآسيوية بعد التعادل مع فريق الوحدات الأردني، وحقق النصر فوز مرة واحدة أمام السد القطري.

رد فعل مدرب النصر تجاه انفعال حمدالله

لم يعلق البرازيلي “مانو مينيز” مدرب النصر على لقطة انفعال عبدالرزاق حمدالله أثناء توجهه لمقاعد البدلاء، وذلك اعتراضاً على قرار تبديله في الدقيقة 78 من عمر المباراة، واكتفى مينيز بتوضيح سبب تبديل حمدالله في المقابلة الصحفية بعد نهاية المباراة قائلاً: “كنت أبحث عن الحلول الهجومية للتسجيل لأننا كنا نعاني، لذلك أخرجت حمدالله”، واكتفى المدرب البرازيلي بهذا التصريح عن لقطة حمدالله وتجاهل التعليق على انفعاله.