مصر.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات واقعة قيادة طفل لقطار

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 3 متهمين قاموا بنشر فيديو "لطفل يقود أحد القطارات" على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب مصدر أمني.

وأكد المصدر الأمني لموقع دوت الخليج أنه تم إحالة المتهمين الثلاثة للنيابة للتحقيق معهم بتهم إثارة الهلع والبلبلة ونشر فيديو يصور واقعة على غير حقيقتها فضلا عن تعريض ممتلكات السكة الحديد للتخريب والخطر.

جاء ذلك بعدما كشفت أجهزة الأمن ملابسات فيديو تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل قمرة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص آخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل قمرة القيادة.

وفحصت أجهزة الأمن الفيديو وتبين أنه تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفر الشيخ إلى محطة قلين، كما توصلت التحريات إلى أن الذي كان متواجدا داخل كابينة القطار شخصان مقيمان بكفر الشيخ.

وألقت السلطات القبض عليهما وخلال استجوابهما اعترفا بأنهما كانا داخل كابينة الجرار الخلفي الاحتياطي غير المستخدم بالقطار المشار إليه، وأنهما قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذي قام بنشر الفيديو صديق لهما وتم ضبطه واعترف بأنه تداول الفيديو المشار على تطبيق واتس أب ثم فوجئ بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو تسبب في حالة غضب كبيرة خاصة أنه يأتي بالتزامن مع وقوع عدة حوادث ضخمة ومتتابعة بالقطارات أودت بحياة عشرات الركاب فضلا عن مئات المصابين.