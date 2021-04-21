البيت الأبيض يعزى فى وفاة رئيس تشاد : نؤيد انتقالا سلميا للسلطة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، فى بيان له ذكرته وكالة "سبوتنيك" : "ندين أعمال العنف الأخيرة والخسائر فى الأرواح فى تشاد"، مضيفا: "نحن نؤيد انتقالا سلميا للسلطة وفقا للدستور التشادى".
وأعلن الجيش التشادى، أمس الثلاثاء، أن الرئيس ديبى، الذى حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقى حتفه أثناء تفقده للقوات على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.
وأفاد المتحدث باسم الجيش، عظيم برمينداو أجونا، فى بث تلفزيونى، بأن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبى، رئيسا مؤقتا للبلاد.
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