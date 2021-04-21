نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل سلف الضمان الاجتماعي 2021 عبر موقع مؤسسة الضمان ssc.gov.jo في المقال التالي
رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي 2021، بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في استقبال طلبات الاستفادة من أحدث خدماتها برنامج تمكين اقتصادي 3، وستقدم السلفة تعويضات للعاملين في القطاعات والمنشآت المتضررة من الجائحة، كما اشترطت المؤسسة للاستفادة من سلفة الضمان الاجتماعي، التسجيل على منصة لقاح كورونا، ومن خلال التقرير نستعرض معك خطوات تسجيل سلفة الضمان الاجتماعي 2021 إلكترونياً.
رابط تسجيل سلف الضمان الاجتماعي 2021 الأردن
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي قد أوضحت أن التسجيل في السلفة متاح للمواطنين الأردنيين، وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، ويشترط التسجيل في سلف الضمان أن يكون العامل مشمول بالضمان واشتراكه فعال، وأن لا يزيد الراتب التقاعدين للمتقدم عن سبعمائة دينار، سلفة على الراتب بنسبة 120 % من صافي الراتب التقاعدي بحد أقصى مئتان دينار أردني، ومن أجل التحفيز لأخذ لقاح كورونا، طلبت المؤسسة من الراغبين بالحصول على سلف الضمان التسجيل لأخذ لقاح عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
أيضا يمكن للأشخاص الحاصلين على اللقاح، التقدم بالاستفادة من السلفة.
خطوات تسجيل سلفة الضمان الاجتماعي 2021
- الدخول لموقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني.
- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد الشخصي.
- اختيار خدمات التقاعد من قوائم من القائمة
- بعدها يختار طلب سلفة التقاعد.
- بعد ينتقل إلى شاشة لكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- إضافة البيانات الخاصة بالسلفة مثل نوع السلفة، وقيمة القسط بالشهر، وعدد الأقساط التي سيتم سدادها.
- بعد الانتهاء من كافة الخطوات ستظهر رسالة تفيد بأن الطلب قيد المراجعة.
طريقة صرف سلفة الضمان الاجتماعي 2021
بعد إتمام التسجيل في سلف الضمان الاجتماعي، ستظهر رسالة تفيد بأن الطب قيد المراجعة، وفي حالة قبول الطلب سيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين من الخدمة، تفيده بالقبول وبدأ تحويل مبلغ السلفة على حسابه البنكي.
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