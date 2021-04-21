خطوات استخراج النتائج للطلاب نظام نور 1442 noorresults: برقم الهوية ورمز التحقق

ننشر طريقة أو خطوات استخراج النتائج للطلاب في نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442 noorresults من حساب الطالب/ة أو ولي الأمر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ لمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية”، وذلك لاستعراض شهادات الطلاب من حساب الطالب أو من حساب نظام نور لولي الأمر الخاص به، حيث انتهت فترة اختبارات المرحلة الابتدائية المقررة للصفوف العليا اعتباراً من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي يوم الاثنين بتاريخ السابع من رمضان الموافق لتاريخ التاسع عشر من شهر أبريل لعام 2021م، وقد أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن موعد إعلان نتائج الطلاب 1442 ورفعها في نظام نور للمرحلة الابتدائية الفصل الثاني.

خطوات استخراج النتائج للطلاب في نظام نور 1442

تم الإعلان من جانب العديد من المدارس الابتدائية عن الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب والطالبات الفصل الثاني وتدقيقها من قبل المدققين ثم اعتمادها من جانب قادة المدارس، وقد أعلنت مدرسة ابتدائية عبد الله بن رواحة بمحافظة العويقيلة عن نشر نتائج الطلاب عبر موقع نور في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 8 رمضان 1442هـ.

وقد أعلنت مدرسة المجاردة بتعليم ثقيف ومدرسة ترعة ثقيف الابتدائية منذ قليل عن اعتماد قائد المدرسة نتائج المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1442هـ، حيث يمكنكم الإطلاع على نتيجة الطلاب من خلال الدخول على حساب الطالب في نظام نور للنتائج 1442، أو من خلال الدخول إلى حساب نظام نور ولي الأمر لنتائج الطلاب، ثم اختيار اسم الطالب والنقر على إشعار بنتيجة الطالب.

خطوات استخراج النتائج في نظام نور 1442

يمكنكم التعرف على خطوات استخراج النتيجة النهائية في نظام نور لنتائج الطلاب noorresults للمرحلة الابتدائية من خلال النقاط التالية:

التأكد من رصد وتقييم المهارات لكافة الطلاب والطالبات من خلال النقر على المهارات > الفصول الغير مرصودة مهاراتها. الرجوع لكافة المهارات التي لم يتم إتقانها من قبل الطلاب والطالبات في كافة المواد الدراسية والفصول والفترات وإعادة تقييمها “في حال تغيير مستوى الطالب وإتقانه”، وخصوصاً مهارات الحد الأدنى من خلال النقر على المهارات > قائمة المعارف والمهارات التي لم يتقنها الطالب. التأكد من تسجيل رسالة السلوك والمواظبة لكل طالب وطالبة من خلال النقر على المهارات > رسائل السلوك والمواظبة. اعتماد تقييم مهارات الفترات من المهارات > اعتماد تقييم الطلبة في الفصل، ثم إدخال قرارات اللجنة والاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعفاً في مادة أو أكثر من المهارات > الاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعف في مادة أو أكثر > لجنة المعلمين > قرارات اللجنة. التأكد من اكتمال رصد الدرجات من التقارير الإحصائية > تقرير البيانات المفقودة، ثم طباعة مسودة الدور الأول من التقارير > تقارير الدرجات > كشف مراجعة درجات الطلاب، ومراجعتها وتوقيع معلمي المواد على صحة الدرجات المدخلة واعتمادها من قائد المدرسة. إغلاق إدخال الدرجات الفصل الثاني من الاختبارات > إغلاق إدخال الدرجات > إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني. طباعة مبيضة الدور الأول من التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات، وحفظ نسخة ورقية وإلكترونية منها معتمدة ومختومة من قائد المدرسة، وتعتبر عهدة دائمة في المدرسة.

طريقة استخراج نتائج الطلاب 1442

يتم استخراج نتائج الطلاب والطالبات من حساب ولي الأمر الشخصي في نظام نور لشهادات الطلاب عن طريق الدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب (noor.moe.gov.sa)، ثم تعبئة بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر على تسجيل الدخول.

من الصفحة الخاصة بولي الأمر، قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب” المراد عرض نتيجته الفصل الثاني 1442، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني والنقر على “ابحث”، وسيتم عرض شهادة الطالب مباشرةً في نظام نور للنتائج 1442.

كما يمكنكم عرض النتائج من خلال النقر على أيقونة “التقارير” للطالب المراد عرض نتيجته، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي ثم النقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض النتيجة للطالب، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور من حساب ولي الأمر عن طريق الفيديو التالي:

نظام نور برقم الهوية لنتائج الطلاب

يتم رصد رسائل السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق الدخول إلى نظام نور برقم الهوية > النقر على المهارات > النقر على السلوك والمواظبة > الضغط على رسائل السلوك والمواظبة > تعبئة الحقول المطلوبة > النقر على أيقونة “بحث”.

ويتم كتابة “مواظب” أمام خانة المواظبة، كما يتم كتابة حسن السيرة والسلوك أمام خانة السلوك، ويستطيع أولياء الأمور المعلن نتائج أبنائهم بشكل رسمي من جانب المدرسة التابع لها “المرحلة الابتدائية” عرض نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى حسابه في نظام نور ولي الأمر 1442هـ، ثم اتباع خطوات استخراج النتائج للطلاب في نظام نور الموضحة من خلال المقال.

تدقيق نتائج نظام نور 1442

تبدأ عملية تدقيق الدرجات للطلاب والطالبات من بداية العام الدراسي من خلال مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب والطالبات، وذلك عن طريق مطابقة الأسماء والبيانات الأخرى بالهوية الوطنية أو الجواز بما هو مُسجلاً في نظام نور المركزي 1442، وتقوم كل مدرسة بتدقيق نتائج الطلاب والطالبات داخل المدرسة بعد الانتهاء من اختبارات الفصلين الأول والثاني والدور الثاني.

ويتم البدء في تدقيق النتائج بمطابقة أسماء الطلاب والطالبات وبياناتهم والتأكد من صحة الأسماء باللغتين العربية الإنجليزية من خلال لجنة التصحيح والمراجعة، كما يتم تدقيق درجات كل مادة من قبل المعلم الخاص بها لكل طالب في سجل النتيجة للتأكد من صحة النتيجة الحاصل عليها الطالب، ولا يتم رصد الدرجات غير الصحيحة.

ويتم التوقيع من جانب المعلم أو المعلمة على النتيجة بعد أن يتم التأكد من صحتها على الصفحة الأخيرة، ويتم كتابة “دققت مادة من قبل” مع كتابة الاسم صريحاً والتوقيع والتاريخ، ومن يرغب في استعلام نتائج الصفين الأول والثاني الابتدائي لحين إطلاق نتائج الصفوف العليا، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور للنتائج الرسمي، واتباع خطوات استخراج النتائج للطلاب الموضحة للإطلاع على النتائج.