خطوات التسجيل في جدارة عبر منصة مسار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التسجيل في منصة جدارة عبر منصة مسار، منصة جدارة منصة وطنية تابعة لوزارة الموارد البشرية، تم أنشاءها لخدمة المواطنين فمن خلالها يتمكن المواطن والمواطنة من التسجيل لتقديم على الوظائف العامة والإدارية الحكومية، حتى جاء الإعلان عن منصة مسار البديل الأمثل لمنصة جدارة الإلكترونية للتوظيف الحكومي حيث تم دمج المنصتين معاً وتتفوق منصة مسار بتطور خدماتها وأصبحت تفوق بمراحل جدارة، وتزايد البحث حول منصة مسار لتسجيل فيها حيث سيتمكن المتقدمين من التقديم على الوظائف الشاغرة المعلن عنها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرجال والنساء.

منصة مسار

منصة إلكترونية متكاملة الخدمات تم أنشاءها منذ عدة أعوام للمواطنين الراغبين في التوظيف الحكومي، حيث يتم التسجيل فيها من قبل الخريجين والخريجات وفتح حسابات رسمية بها كافة المعلومات والسيرة الذاتية للمتقدمين، ويتقدم المواطنين على الوظائف الحكومية المعلن عنها على المنصة، فهي بمنزلة منظومة حكومية يتم طرح فرص وظيفية على مدار العام ويتم اختيار المقبولين وفق نقاط المفاضلة والمقابلات الشخصية.

وصرحت وزارة الموارد البشرية للراغبين في فتح حسابات على منصة مسار الإلكترونية بضرورة توافق الشروط اللازمة للتسجيل وهي:

عند الدخول إلى منصة مسار يجب تحديد كلمة مرور تشمل أرقام وحروف باللغة الانجليزية بها حرف كبير وحرف صغير وتكون 8 أرقام. عند استكمال طلب التسجيل لابد الضغط على موافق وتوقيع الإقرار بصحة البيانات المسجلة. إرفاق جميع المؤهلات العلمية للمتقدم لتعرف إليها. أخيرا النقر على حفظ الطلب.

خطوات التسجيل في جدارة عبر منصة مسار

بإمكان المواطن والمواطنة التسجيل في منصة جدارة بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مسار الإلكترونية – تسجيل جديد – إدخال بيانات الهوية الوطنية – إدخال تاريخ الميلاد وبياناته – تحديد الجنس ذكر أو أنثى – إدخال رمز التحقق بشكل صحيح – النقر على تسجيل الدخول.