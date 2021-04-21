نتائج الابتدائي شهادات الطلاب على نظام نور تسجيل الدخول طالب جديد برقم هوية ولي الأمر فقط

نتائج الابتدائي شهادات الطلاب على نظام نور والتي يتعاظم البحث على رابط تسجيل دخول نظام نور بهوية ولى الأمر ورمز التحقق فقط بدون كلمة مرور أو رقم سري، وهي أسهل طرق الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية وجميع مراحل التعليم المتوسط والثانوي، خاصة مع انتهاء الاختبارات الخاصة ببعض صفوف المرحلة الابتدائية وهي امتحانات نهاية العام للفصل الثاني 1442، حيث من المُقرر الانتهاء من اختبارات لجميع صفوف المرحلة الابتدائية بجميع مدن ومناطق المملكة يوم 10 رمضان 1442، وهو الموعد الذي حددته وزارة التعليم بناء على الأمر الملكي الصادر بتقديم موعد الاختبارات النهائية.

نتائج الابتدائي شهادات الطلاب 1442 على نظام نور برقم الهوية فقط

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج نظام نور قد شهد عملية تطوير كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة مع اعتماد التعليم الهجين الذي يشمل التعليم عن بعد بالإضافة للتعليم العادي بالحضور المدرسي، كما كان لمنصة مدرستي دور كبير أضا في تنظيم العملية التعليمية بالفصول الافتراضية التي أتاحتها منصة مدرستي، حيث وفر نظام نور ومنصة مدرستي سلاسة عملية التعليم من خلال منظومة حديثة ومتطورة واكبت أحدث التنقيات في مجال التعليم.

ومن الجدير بالذكر أن نظام نور ومنصة مدرستي أتاحتا لأولياء الأمور القيام بدورهم التربوي في مراقبة أبنائهم والتعرف على مستوى تحصيلهم للمناهج والمُقررات الدراسية، وكذلك الإطلاع انتظامهم في الحضور والغياب، وغيرها من الخدمات التي يقدمها برنامج نظام نور ومنصة مدرستي التعليمية، حيث التواصل الدائم والمستمر مع أولياء الأمور.

نتائج الابتدائي رابط نظام نور تسجيل الدخول لنتائج الطلاب برقم هوية ولي الأمر فقط

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اعتماد نتائج الطلاب للعديد من الصفوف الدراسية في العديد من محافظات المملكة، وذلك حسب ما صرحت به بعض المصادر المُطلعة بالإدارات التعليمية، وأصبح الاستعلام عن نتائج الطلاب متاح من خلال رابط موقع نظام نور المركزي والرسمي، كما يتيح النظام إمكانية ترفيع الطلاب للمراحل الدراسية الأعلى، هذا وسيتم التعرف على نتائج الطلاب من خلال حسابات الطلاب على منصة مدرستي.

طرق التعرف والاستعلام عن نتائج طلاب نظام نور

كما هو متبع في الأعوام السابقة يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب نظام نور وإشعار درجات الفصل الدراسي الثاني 1442، وذلك من خلال طريقتين، وقد قمنا بشرهم سابقاً وسنستعرضهما مرة أخرى من خلال هذا التقرير.

الدخول على ربط نظام نور الرسمي

إدخال اسم المستخدم

إدخال كلمة السر.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة تسجيل دخول.

ستظهر قائمة بيانات الطالب.

اختيار المنطقة التي يتبعها الطالب.

اختيار المدرية التي يتبعها الطالب.

ستظهر النتيجة بشكل تفصيلي.

في حال تعطل الموقع نظراً لكثافة البحث يجب المحاولة مرة أخرى حتى تتمكن من الاستعلام عن النتائج.

الدخول على ربط نظام نور الرسمي

الضغط على كلمة هل نسيت كلمة المرور واسم المستخدم.

إدخال رقم الهوية.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على التالي.

بعدها تستكمل الخطوات السابق ذكرها في الطريقة الأولى.

الطريقة الأولى للتعرف والاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور باسم المستخدمالطريقة الثانية للاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية فقط بدون كلمة مرور

وبذلك يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم دون تكبد عناء الذهاب للمدرسة، وذلك في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها حكومة المملكة الرشية للحد من تفشي وباء جائحة فيروس كورونا المستجد، هذا وقد نوهت وزارة التعليم بضرورة تحديث بيانات الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك المعلمين والمعلمات وقائدي المدارس، وذلك من خلال تحديث رقم الهاتف الجوال، وذلك حتى تتمكن وزارة التعليم من الدمج الكامل بين برنامج نظام نور ومنصة مدرستي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودية قد أتاحت تسجيل الدخول على رابط نظام نور للطلاب وأولياء الأمور والمنتسبين للعملية التعليمية من المعلمين والمعلمات وقائدي المدارس، وذلك في حالة فقدان اسم المستخدم أو نسيان كلمة المرور، ويتم ذلك برقم الهوية الوطنية فقط، كما يمكن تعين كلمة مرور جديدة في حال فقدانها، وذلك حتى يتم التعرف على نتائج الطلاب بسهولة ويُسر.