قتلى فى هجوم إرهابى بالعاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان، أن الهجوم الانتحارى استهدف قوات الأمن الأفغانية، فى كابول دون ذكر أى تفاصيل أخرى. وأفاد شهود عيان لـ "رويترز"، بأن انفجارا قويا هز العاصمة الأفغانية، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الناجمة عن الانفجار حتى شوهدت من أسطح منازل بعيدة عن موقع الهجوم.

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