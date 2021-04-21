مقتل شخص بنيران ضابط أمريكى فى أوهايو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، وقع حادث إطلاق النار بمنطقة ليجن لاين فى كولومبوس، خلال محاولة أحد الضباط فض أعمال شغب تم استدعاؤه على إثرها.

وأصيب شخص بنيران الشرطى وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطيرة، إلا أنه توفى فى وقت لاحق، فيما أفادت الشرطة الأمريكية بعدم وقوع أى إصابات فى صفوفها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو، يظهر فيها تجمع لعدد من الأشخاص أمام موقع الحادث للتعبير عن غضبهم، بالتزامن مع إدانة الشرطي السابق ديريك تشوفين بقتل جورج فلويد.