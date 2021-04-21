هيئة المعرفة والتنمية البشرية تصدر قرار هام بشأن طلاب التمهيدي، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لا توجد استثناءات على التواريخ الذي تم تحديدها لقبول الطلاب في الصفوف التمهيدية والصفوف التأسيسية، حتى وإن كان تاريخ ميلاد الطالب بعد التاريخ الذي حددته الهيئة بيوم واحد فقط، وأن هذه القرارات لن تؤثر على الطلبة الموجودين حالياً في المدارس الخاصة، أو من يلتحقون بالصف الأخير نهاية العام الدراسي الجاري، وأوصت الهيئة أولياء الأمور الذين قاموا بسداد رسوم التسجيل بسحب هذه الرسوم.

قرار هام بشأن طلاب التمهيدي والتأسيسي

وردت عدة تساؤلات من قبل أولياء الأمور إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بشأن سن القبول في المدارس للطلبة الجدد في السنوات التمهيدية والتأسيسية، وأكدت الهيئة أنها لن تقبل في هذه المستويات الطلاب الأقل من 4 سنوات، وذلك وفقاً للقرار الصادر من وزارة التربية والتعليم، وأضافت أنه يمكن قبول الطالب في الصف التمهيدي في العام الدراسي القادم لمن سيتم الثلاثة أعوام في نهاية أغسطس 2021، كما ستقبل الطلاب في الصفوف الأساسية في العام الدراسي الذي سيبدأ في أبريل 2021 لمن أكملوا سن 3 سنوات في مارس 2021.

التغييرات الطارئة على سن القبول

اتخذت هيئة المعرفة والتنمية البشرية قراراتها الخاصة بسن القبول في السنوات التمهيدية والتأسيسية، وذلك لاحداث اتساق بين عمر القبول السائد في مدارس الدولة والسائد في المدارس خارج الدولة، وبالتالي أصبحت تواريخ القبول في المدارس التي تطبق النظام البريطاني هي ذاتها المطبقة في المدارس البريطانية الدولية، وأن هذه القرارات تطبق على الطلاب الملتحقين في السنة التمهيدية والروضة الأولى والثانية والصف الأول أو ما يعادلهم في كافة مدارس المملكة العربية السعودية، وفقاً لما نص عليه القرار الوزاري الصادر من وزارة التربية والتعليم.