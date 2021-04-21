إنطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني بدبي إلكترونياً، انطلقت الدراسة من جديد للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري يوم الأحد الماضي في المدارس الحكومية والخاصة، وتستمر الدراسة عن بعد كما كان متبع في الفصل الدراسي السابق، وأكدت إدارات المدارس أن نسبة التزام الطلاب في التعليم عن بعد تتراوح ما بين 50٪ إلى 70٪ خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الجاري، كما حثت الطلاب على ضرورة الالتزام بالحضور و التحذير من الغياب.

دوام طلبة الحلقة الثانية ورياض الأطفال

دوام طلبة الحلقة الثانية ورياض الأطفال في رمضان، حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دوام طلاب الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية بواقع 4 ساعات في اليوم، وبذلك يصل عدد الحصص اليومية 6 حصص على أن يبدأ اليوم الدراسي الساعة 9:00 صباحاً، وينتهي الساعة 1:05 ظهراً أي أن كل حصة تستغرق 35 دقيقة مع وجود استراحة 5 دقائق بين كل حصة، أما عن مرحلة رياض الأطفال فلم يتعدى اليوم الدراسي لهم ساعتين، حيث تبدأ الدراسة في تمام الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

الدراسة خلال شهر رمضان المبارك

الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باعتماد جدول الفصل الدراسي الثالث، والذي تزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، لذا دعت الجميع إلى إيقاف الأنشطة خلال شهر رمضان، وحددت الجدول الدراسي اليومي بواقع ثلاث ساعات فقط، على أن تبدأ الدراسة في تمام الساعة 9:00 صباحاً وتنتهي الساعة 12:00 ظهراً أي خمس حصص دراسية، وتبلغ مدة الحصة 30 دقيقة، و5 دقائق break، وبذلك تصل عدد الحصص الأسبوعية إلى 25 حصة.

ويذكر أن المؤسسة قد دعت الكوادر التعليمية جميعها إلى ضرورة إجراء مسحة BCR لمن تلقوا اللقاح، ورفع النتائج على الرابط الخاص بالمؤسسة لتجنب العقوبة المفروضة.