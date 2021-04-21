كيف تفوز في مسابقة الحلم والاشتراك بجائزة الـ 500.000$

كيف تفوز في مسابقة الحلم، سؤال يبحث عنه الآلاف من المشتركين في المسابقة الأضخم عربيًا من حيث الجوائز المالية المقدمة منها، والتي تخطت حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، لاسيما قبل السحب الجديد الذي سيتم عنه خلال شهر رمضان المبارك على جائزة الـ 500.000$ سحب الأسرة، بجانب إمكانية الحصول على منزل الأحلام باليونان للمشتركين الذين يقومون بالاشتراك وقف السحب على الجائزة الجديدة، لذا نقدم لكم توضيح كامل بالطرق والكيفية التي تستطيع من خلالها المشاركة في المسابقة، وزيادة فرص فوزك بإحدى الجوائز التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

كيف تفوز في مسابقة الحلم

في البداية من أجل رفع فرص ربحك لإحدى جوائز المسابقة، لابد من تفعيل الاشتراك بشكل صحيح، حتى يتسنى لك الدخول على السحب بطريقة مباشرة، وهو ما يتطلب منك عدم الانسياق وراء الصفحات والأرقام الوهمية، ولابد من الاشتراك من خلال الصفحة الرسمية الإلكترونية لـ mbc dream، ثم الاتصال من خلال الرقم المرادف لدولتك أو الرقم الدولي الموحد، أو من خلال إرسال رسالة خالية تحتوي على كلمة حلم أو ما يرادفها من اللغتين الإنجليزية والفرنسية على ذات الأرقام الموضحة في الصورة التالية:

والإجابة على السؤال بشكل صحيح

وما يزيد من فرص الربح في المسابقة أيضًا، هو الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك بعد الاتصال بالرقم المرادف لدولتك، حتى يتسنى لك تأكيد وتفعيل الاشتراك وقبوله من قبل إدارة المسابقة، التي شددت على عدد من التنظيمات الجديدة التي تضمن شفافية السحب والحيادية الكاملة، لعل من أبرزها: استبعاد جميع أقارب العاملين في البرنامج والمسابقة، فضلاً عن السحب العشوائي على الهواء مباشرةً والاتصال بالفائز لتهنئته والحصول على بياناته الشخصية لتسليمه الجائزة.

لأول مرة منزل الأحلام باليونان

وللمرة الأولى تُقدم المسابقة على نظام جديد يُعزز فرص الكثيرين من الفوز بجوائزها التي أصبحت لا تقتصر على المالية فقط، بل تطورت إلى الإعلان عن السحب على جائزة منزل الأحلام باليونان، وهو متعلق بالمشتركين في توقيت إعلان اسم الفائزة بجائزة النصف مليون دولار أمريكي.