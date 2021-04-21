كيفية التسجيل في منصة إحسان تعرف الآن على الخطوات .. خطوات التقديم في ehsan للتبرعات

يبحث العديد من الناس عن أماكن موثوقة للتبرع بأموالهم و هذا ما توفره منصة إحسان الخيرية والتي أُنشئت في السعودية بالأمر السامي رقم 48019 تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي “سدايا” وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، وتهدف منصة إحسان إلى زيادة الشفافية والسهولة في تقديم التبرعات.

يتم الدخول على رابط المنصة. اضغط على كلمة “تسجيل” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية، وسيتم نقلك إلى صفحة التسجيل. اضغط على أيقونة إنشاء حساب، وسيتم نقلك إلى الصفحة المخصصة لإدخال البينات،وهي: الاسم كاملاً البريد الإلكتروني بشرط أن يكون مُفعلاً رقم الجوال السعودي(حيث لاتقبل التسجيل إالا برقم جوال سعودي) إدخال رمز التحقق اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد، وبذلك سيتم تسجيل حسابك على منصة إحسان الخيرية.

تهدف المنصة لتسهيل عملية التبرع لفاعلي الخير وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض المنصات الأخري، وتشمل عدد كبير من جوانب العمل الخيري مثل: التعليم والإسكان والصحة ورعاية الأيتام والأرامل و السجناء وغيرها من المجالات الخيرية والتنموية المختلفة، وبذلك تحث الناس على التبرع فتُعزز من القيم الإنسانية في المجتمع ونشر ثقافة العمل الخيري.

ومن ضمن المزايا التي تقدمها المنصة: