كيفية التسجيل في منصة إحسان تعرف الآن على الخطوات .. خطوات التقديم في ehsan للتبرعات

يبحث العديد من الناس عن أماكن موثوقة للتبرع بأموالهم و هذا ما توفره منصة إحسان الخيرية والتي أُنشئت في السعودية بالأمر السامي رقم 48019 تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي “سدايا” وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، وتهدف منصة إحسان إلى زيادة الشفافية والسهولة في تقديم التبرعات.كيفية التسجيل على منصة إحسان
- يتم الدخول على رابط المنصة.
- اضغط على كلمة “تسجيل” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية، وسيتم نقلك إلى صفحة التسجيل.
- اضغط على أيقونة إنشاء حساب، وسيتم نقلك إلى الصفحة المخصصة لإدخال البينات،وهي:
- الاسم كاملاً
- البريد الإلكتروني بشرط أن يكون مُفعلاً
- رقم الجوال السعودي(حيث لاتقبل التسجيل إالا برقم جوال سعودي)
- إدخال رمز التحقق
- اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد، وبذلك سيتم تسجيل حسابك على منصة إحسان الخيرية.
تهدف المنصة لتسهيل عملية التبرع لفاعلي الخير وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض المنصات الأخري، وتشمل عدد كبير من جوانب العمل الخيري مثل: التعليم والإسكان والصحة ورعاية الأيتام والأرامل و السجناء وغيرها من المجالات الخيرية والتنموية المختلفة، وبذلك تحث الناس على التبرع فتُعزز من القيم الإنسانية في المجتمع ونشر ثقافة العمل الخيري.
ومن ضمن المزايا التي تقدمها المنصة:
- تتيح المنصة التبرع داخل المملكة وخارجها وذلك عبر شركائها من الجهات الرسمية.
- تتيح المنصة التبرع بدون تسجيل البيانات الشخصية لمن يريد التبرع بالسر بدون معرفة هويته، وذلك عن طريق خاصية التبرع السريع.
- تتيح المنصة الإطلاع على التقارير الخاصة بعملية التبرع حيث يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للأعضاء المسجلين على المنصة.
- تتيح المنصة دفع الزكاة وذلك عن طريق خدمة حاسبة الزكاة.
- تتيح المنصة خدمة “غراس” والتي تُمكنك من مشاركة فرص التبرع عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة لزيادة فرص التبرع، ويتم حساب كل عملية تبرع وإضافتها إلى الصفحة الشخصية للمساهم.
الوسوم
يبحث العديد من الناس عن أماكن موثوقة للتبرع بأموالهم و هذا ما توفره منصة إحسان الخيرية والتي أُنشئت في السعودية بالأمر السامي رقم 48019 تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي “سدايا” وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، وتهدف منصة إحسان إلى زيادة الشفافية والسهولة في تقديم التبرعات.كيفية التسجيل على منصة إحسان
- يتم الدخول على رابط المنصة.
- اضغط على كلمة “تسجيل” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية، وسيتم نقلك إلى صفحة التسجيل.
- اضغط على أيقونة إنشاء حساب، وسيتم نقلك إلى الصفحة المخصصة لإدخال البينات،وهي:
- الاسم كاملاً
- البريد الإلكتروني بشرط أن يكون مُفعلاً
- رقم الجوال السعودي(حيث لاتقبل التسجيل إالا برقم جوال سعودي)
- إدخال رمز التحقق
- اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد، وبذلك سيتم تسجيل حسابك على منصة إحسان الخيرية.
تهدف المنصة لتسهيل عملية التبرع لفاعلي الخير وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وبعض المنصات الأخري، وتشمل عدد كبير من جوانب العمل الخيري مثل: التعليم والإسكان والصحة ورعاية الأيتام والأرامل و السجناء وغيرها من المجالات الخيرية والتنموية المختلفة، وبذلك تحث الناس على التبرع فتُعزز من القيم الإنسانية في المجتمع ونشر ثقافة العمل الخيري.
ومن ضمن المزايا التي تقدمها المنصة:
- تتيح المنصة التبرع داخل المملكة وخارجها وذلك عبر شركائها من الجهات الرسمية.
- تتيح المنصة التبرع بدون تسجيل البيانات الشخصية لمن يريد التبرع بالسر بدون معرفة هويته، وذلك عن طريق خاصية التبرع السريع.
- تتيح المنصة الإطلاع على التقارير الخاصة بعملية التبرع حيث يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للأعضاء المسجلين على المنصة.
- تتيح المنصة دفع الزكاة وذلك عن طريق خدمة حاسبة الزكاة.
- تتيح المنصة خدمة “غراس” والتي تُمكنك من مشاركة فرص التبرع عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة لزيادة فرص التبرع، ويتم حساب كل عملية تبرع وإضافتها إلى الصفحة الشخصية للمساهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التسجيل في منصة إحسان تعرف الآن على الخطوات .. خطوات التقديم في ehsan للتبرعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.